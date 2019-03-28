В школе с детей собирают деньги на Красный Крест 6 28.03.2019, 17:48

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Законно ли это?

С учеников пятого класса в минской школе №55 решили собрать «вклад» для Красного Креста. Всего 90 копеек с каждого учащегося. Казалось бы, немного, но если посчитать в масштабах всей школы, то получаются не такие уж и маленькие деньги. В Минске 203 тысяч школьников. Если с каждого взять по 90 копеек, то получится более 182 тысяч рублей, передает «Еврорадио».

Насколько законно собирать взносы в школах, являются ли они принудительными и что делать, если вас заставляют сдавать деньги в школе или садике?

"Мы любом деньгам рады"

Начальник минской Ленинской районной организации Красного Креста Инга Николаева подтвердила, что сейчас идёт кампания в школах и детских садах по сбору денег, но никакого принуждения здесь не может быть, это всё совершенно добровольно:

"Действительно, мы разослали прошения в школы и сады по поводу пожертвований в Красный Крест. Но они могут быть только по желанию детей. Никто не может их заставить сдать эти деньги, тем более что это дети. Никакого принуждения не может быть, это даже возмущает.

Мы просим сдать какие-то пожертвования. Когда люди уплачивают членские взносы, я всегда напоминаю, что они могут сделать и пожертвование. Мы любом деньгам рады. Только в Ленинском районе стоят на попечении более шестисот человек, которым нужна помощь".

Что касается суммы в 90 копеек, то, по мнению Инги Николаевой, это может быть решением класса или учительницы, которая собирает эти деньги:

"Откуда цифра в 90 копеек, я не знаю. Возможно, так решили в классе, что будут сдавать именно эту сумму. Возможно, так решила учительница, которая собирает деньги с класса. Но эти взносы полностью добровольные. Если речь о пятом классе, то это точно не членские взносы".

Вступить в Красный Крест можно с 16 лет, поэтому членские взносы могут взиматься только с этого возраста, объясняет представитель организации.

"Величина взноса — 10% от базовой величины, если ты школьник или студент [на сегодня базовая величина составляет 25,5 рубля, а значит членский взнос — 2,55 рубля. — Еврорадио]. Членский взнос уплачивается один раз в год", — рассказала Инга Николаева.

Что делать, если вас заставляют сдавать деньги в пользу каких-то организаций?

Когда заставляют сдавать деньги всех учеников школы или класса, то это нарушение принцип добровольности в деятельности общественных объединений. В таком случае вам следует обратиться в управление образования, которое контролирует соблюдение законодательства в школах, либо в управление юстиции, которое контролирует деятельность общественных объединений.

Более того, никто не может быть принуждён к каким-то выплатам, которые не предусмотрены Конституцией и законом. Каждый самостоятельно должен решать вопрос внесения денег в Белорусское Общество Красного Креста и другие благотворительные фонды, исходя из своих личных убеждений.