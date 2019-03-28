Украинцы отходят от российской культуры 1 28.03.2019, 17:45

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Иллюстрационное фото

Этому способствует как сознательный выбор жителей страны, так и ограничительные решения властей.

Пять лет назад киевлянин Александр Медведев, как и большинство украинцев, смотрел российские фильмы и телепрограммы и слушал русскую музыку, пишет «Голос Америка».

Ситуация изменилась для него после российской аннексии Крыма и подджержанного Кремлем мятежа на востоке этой бывшей советской республики.

«Я решительно порвал с этим», – говорит 45-летний русскоговорящий Медведев, который теперь скорее будет потреблять культурную продукцию собственной страны.

Благодаря Медведеву и многим другим подобным ему людям, украинская культура – от кино до литературы и телевидения – получила новый импульс для развития.

Культурный отход Украины от ее советского «хозяина», Москвы, вероятно, продолжится.

Известный украинский искусствовед Константин Дорошенко охарактеризовал кризис 2014 года, как точку невозврата в культурной жизни страны.

«У Москвы всегда было больше денег, больше возможностей, и старая волна украинских артистов находилась под влиянием московской публики, московских вкусов, московских посредников», – говорит он.

Тем не менее, пять лет назад украинские артисты отказались участвовать в крупном биеналле в России.

«Я собственными глазами увидел, как это престижное российское мероприятие рухнуло в одно мгновение», – сказал Дорошенко.

Российская культурная продукция стала пользоваться меньшей популярностью в Украине. Этому способствовали как личные бойкоты украинцев, так и ограничения, введенные властями.

Елена Лобова, партнер в PR-фирме и мать молодой дочери, говорит, что приняла сознательное решение не смотреть фильмы, «снятые страной-агрессором», имея в виду конфликт на востоке страны, который унес жизни 13 тысяч человек.

Как и многие другие в Украине, Лобова видит в современном российском кино инструмент для продвижения военной мощи и имперских амбиций Москвы.

«Это определенно не те ценности, которые мы разделяем», – говорит она.

Даже всемирно известный российский мультфильм «Маша и медведь» включает серии, в которых маленькая девочка надевает военную форму и готовится к атаке, отмечает Лобова.

С ней соглашается украинский социолог Катерина Иващенко. «Неважно, в чем состоит сюжет, там всегда продвигается идея: сделаем Россию снова великой», – говорит она.

В то же время Иващенко подчеркивает, что хотя прозападная интеллигенция поспешила найти альтернативу российской культуре, другие слои украинского общества по-прежнему полагаются на российскую продукцию.

Украина начала развивать отечественную киноиндустрию, которая находилась в руинах после распада Советского Союза.

В 2018 году правительство выделило рекордную сумму, 1 миллиард гривен (около 2,4 миллиарда рублей) на производство фильмов. Для сравнения, в 2014 году на эти же цели выделялось в 40 раз меньше.

Тем временем Киев ввел квоты, потребовав, чтобы программы на украинском языке составляли не менее 75 процентов объема вещания телеканалов, а радиостанции ставили не менее 35 процентов песен на украинском языке.

Десяткам российских исполнителей, поддержавших аннексию Крыма или сепаратистов на востоке страны, был запрещен въезд в Украину.

Другие российские артисты приняли самостоятельное решение об отказе от поездок в Украину.

Продажи книг на русском языке также снизились, после того как Киев усложнил импорт произведений, которые могут содержать «пророссийскую пропаганду».

Некоторые издательства тем временем стараются увеличить долю книг на украинском языке.

Издательство «Виват», расположенное в преимущественно русскоязычном Харькове, сообщило, что доля его книг на русском языке сократилась с 30 процентов в 2014 году до 5 процентов сейчас.