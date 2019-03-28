Туда и обратно Александр Хоц

28.03.2019, 18:15

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Фото: Federico Black / Twitter

То, что в 1999 году выглядело жестом сомнительной силы, сегодня повторяется как фарс.

Марш-бросок путинского военного контингента в Венесуэлу удивительно напомнил мне громкую историю 1999 года - "марш бросок на Приштину" батальона ВДВ с захватом косовского аэропорта "Слатина".

Страны НАТО, пытавшиеся остановить этническую резню в Югославии, были готовы использовать "Слатину" для развертывания военного контингента. Но "бросок на Приштину" их опередил. России было наплевать на саму резню, - речь шла о чистой "геополитике" и нашем "присутствии на Балканах".

Как и сегодня, кстати, нас не волнует судьба венесуэльцев и кризис в этой стране; главная задача "обозначить присутствие" под боком у "заклятого врага". (Имперство, "растворенное в крови, неистребимо, как сама природа").

В планах - военная база в Латинской Америке, в том числе для подводного флота, - уверены эксперты. (Доктрина Путина о "пяти минутах" подлетного времени - в действии).

Но то, что в 1999 году выглядело жестом сомнительной силы, сегодня повторяется как фарс. И дело не в самих военных возможностях, а в провальной и гнилой основе, по которой путинский режим желает "вышивать" своим имперским "крестиком".

Да, мы способны захватить аэродром "под носом" у НАТО, но подобный бессмысленный жест не решает ни одной политической задачи. Ни прекращения резни в Югославии (и ее распада), ни спасения гнилого режима Николаса Мадуро. Попытка "направить струю" против "ветра истории" - может закончиться только позором.

Это мы видели на примере "броска" 20-летней давности. И не сомневаюсь, увидим в Венесуэле. Напомню, чем закончилась история: "геройский" батальон ВДВ оказался в окружении британских и американских военных, у него закончились продукты; Венгрия и Болгария отказали нам в воздушных коридорах для полетов в "Слатину" и развертывания там каких-либо сил. Солдаты НАТО, видя это бедствие, делились с нашими "героями" пайками и водой.

В итоге, "в 2003 году российский контингент (650 военных) был выведен из Косова, а его имущество безвозмездно передано командованию миротворческих сил" (напоминает Википедия").

Части бывшей Югославии (которую мы собирались спасать) сегодня - члены НАТО. Военные преступники, виновники резни - получили свои сроки. Никто не горит желанием вернуться под российское крыло, а комичный "марш-бросок" помнится, скорее, как курьез провальной имперской политики.

Почему с Венесуэлой должно быть иначе? Придется уносить ноги и оттуда.

Не только потому, что "эллочки людоедки" всегда проигрывают миллиардершам в погоне за уровнем жизни. Но и по банальной причине: нельзя строить стратегию успеха на гнилой основе авторитаризмов и отстойных режимов. Если вы не способны создать эффективную экономику, все ваши "батальоны" будут возвращаться восвояси, а "броски" завершаться пшиком.

Легендарная Эллочка могла бы быть сегодня символом России. На соболиное манто проклятой "Вандербильдши" мы готовы отвечать покупкой крашеной кошки.

Как говорил герой известного фильма, "в профессии святого, как и вора, главное - вовремя смыться". Это верно и для империи, чтобы не стать посмешищем.

Александр Хоц, "Фейсбук"