закрыть
28 марта 2019, четверг, 18:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Фотофакт: Mинчанка купила букет цветов, а внутри оказался пенопласт, пластик и пластмасса

2
  • 28.03.2019, 18:25

Отломанные бутоны привязаны к стеблям.

«Это же ужас какой-то!» — говорит форумчанка onliner.by с ником sibex. Говорит, покупала букет вечером 22 марта на станции метро «Институт культуры». А когда пришла домой и решила развернуть упаковку, чтобы поставить цветы в вазу, была шокирована.

— Отломанные бутоны привязаны к стеблям, возможно, даже от других роз, внутрь букета вообще напичкан какой-то мусор, все это сшито скрепками! — возмущается читательница. За этот букет она отдала 38 рублей.


популярное за неделю

Мнение

А если копнуть глубже?
А если копнуть глубже? Лилия Шевцова
Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй Константин Скуратович