Фотофакт: Mинчанка купила букет цветов, а внутри оказался пенопласт, пластик и пластмасса 2 28.03.2019, 18:25

Отломанные бутоны привязаны к стеблям.

«Это же ужас какой-то!» — говорит форумчанка onliner.by с ником sibex. Говорит, покупала букет вечером 22 марта на станции метро «Институт культуры». А когда пришла домой и решила развернуть упаковку, чтобы поставить цветы в вазу, была шокирована.

— Отломанные бутоны привязаны к стеблям, возможно, даже от других роз, внутрь букета вообще напичкан какой-то мусор, все это сшито скрепками! — возмущается читательница. За этот букет она отдала 38 рублей.