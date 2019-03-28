«Черная дыра» в российских банках стоила ЦБ как две Олимпиады в Сочи 28.03.2019, 18:42

На эти деньги РФ могла бы провести две Олимпиады с нуля.

Расходы Банка России на расчистку балансов российских банков с 2013 года составили около 80 млрд долларов, или 5,2 триллиона рублей по текущему курсу.

Такую оценку на Международном финансово-банковском форуме привел в четверг старший директор в банковской аналитической группе Fitch Ratings Александр Данилов, передает finanz.ru.

Почти 30 млрд долларов, или около 2 триллионов рублей, пришлось потратить на выплаты возмещения через Агентство по страхованию вкладов, финансирование которого почти целиком легло на «печатный станок» ЦБ.

Еще около 20 млрд долларов ЦБ выделил банкам в качестве кредитов на санацию и рекапитлизацию других проблемных банков. Часть этих денег «сгорела» без следа.

Так, например ФК «Открытие» получил 127 млрд рублей через АСВ по льготной ставке на санацию «Траста», но «дыра» в банке за время оздоровления не только не уменьшилась, но даже увеличилась почти втрое. В конечном итоге санировать пришлось и сам ФК «Открытие», дыра в котором на конец 2017 года достигала триллиона рублей.

На фоне коллапса трех из 10 крупнейших частных банков в 2017 году ЦБ запустил фонд консолидации банковского сектора, в рамках которого крупные банки национализировались.

Расходы на санацию через ФКБС составили еще 30 млрд долларов, или почти 2 триллиона рублей.

ЦБ зачищал сектор нежизнеспособных банков и тех, которые занимались противоправной деятельностью, включая вывод активов и отмывание: так, в 2005-13 гг из России выведено порядка 280 млрд долларов, оценивает Данилов. Теперь же, согласно официальной статистике ЦБ, этот отток практически прекратился.

«Цена этой чистки тем не менее огромна. Объем проблем, которые Россия накопила в этих банках, которые отзывались или которые спасались, если все суммировать, выплаты застрахованным вкладчикам, деньги на докапитализацию этих банков, которые Центробанк спасал, - потрачено на сегодняшний момент почти 80 млрд долларов», - заявил Данилов. Он уточнил, что цифра рассчитана из текущего курса доллара. Если же взять исторический курс, она превысила бы 100 млрд долларов.

На эти деньги «Россия вполне могла бы провести еще две олимпиады с нуля», констатировал Данилов.

«Причем по нашим ценам, что называется, потому что у нас не очень эффективно эти объекты строятся, как вы знаете. То есть цена колоссальная. И это еще не все, потому что чистка продолжается», - заключил он.