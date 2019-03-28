В Беларуси с 1 апреля вырастет базовая арендная величина 2 28.03.2019, 18:44

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В последний раз базовую арендную величину повышали с 1 апреля прошлого года.

В Беларуси базовая арендная величина с 1 апреля вырастет до 16 рублей 90 копеек. Ее рост предусмотрен постановлением Совмина 27 марта 2019 года № 197.

В последний раз базовую арендную величину повышали с 1 апреля прошлого года — до 16 рублей 11 копеек, а до этого — с 1 апреля 2017 года (до 15,2 рубля).

Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности. Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций принадлежит Беларуси или ее административно-территориальным единицам, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.