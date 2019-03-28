Кого ставить в «рамку» сборной Беларуси? 4 Алексей Рогалевич, «Прессбол»

28.03.2019, 18:51

За месяц до чемпионата мира у Сидоренко нет вратаря.

Остался месяц до чемпионата мира во втором дивизионе, куда сборная Беларуси не спускалась 14 лет. Подопечным Андрея Сидоренко предстоит решать там непривычные для себя задачи. Если в предыдущие годы для сохранения прописки белорусам, по-хорошему, необходимо было победить только аутсайдера, пополнившего элитный дивизион, то на предстоящем "мире" нужно побеждать всех соперников. Причем в лучшем случае будет право лишь одну осечку. Иначе можно забыть о встрече с американцами, канадцами, шведами следующей весной.

Главная команда страны переживает сейчас непростые времена. Смена поколений, которую до последнего оттягивали предыдущие тренеры, проходит болезненно. Вратарская линия не является исключением. Спустя год после фиаско на чемпионате мира, в Беларуси не появилось железного первого номера в "рамке". Впрочем, Сидоренко виноват сам. Рулевой вполне мог помочь себе же в этом вопросе...

Горди Дуайер в начале сезона беспощадно втаптывал в землю надежды болельщиков минского "Динамо" на плей-офф, а после увольнения канадского специалиста управление командой перешло к Сидоренко. Главком сборной мог обеспечить игровую практику Михаилу Карнаухову, который сидел очередной сезон в глухом запасе, но раз за разом предпочитал на последнем рубеже Юнаса Энрота. Никаких вопросов: Энрот — железный первый номер, а у "зубров" сохранялись теоретические шансы побороться за плей-офф и выйти на СКА или ЦСКА.

Тем не менее время шло, а динамовцы по-прежнему располагались по соседству с братиславским "Слованом" — на дне таблицы. В декабре у "Динамо" была длинная домашняя серия, в которой удалось набрать лишь половину из возможных очков. По сути, именно тогда шансы на участие в Кубке Гагарина исчезли окончательно. Однако Сидоренко продолжил ставить в основу Энрота, вплоть до отъезда шведа на родину.

Карнаухов под руководством Сидоренко принял участие в 12 матчах из 37 возможных (32,4%), 10 из них — в "старте". Скромные цифры для потенциального первого номера сборной. Для получения практики по ходу сезона Михаил ездил в фарм-клуб, на плей-офф его командировали в "Шахтер", но из-за травмы 25-летний голкипер пропустил первый раунд и половину второго, а в соперниках у горняков грозный "Неман", поэтому выступление в плей-офф голкипера может ограничиться несколькими матчами. В общем, Карнаухов не наиграл на роль первого номера.

Не пришла Сидоренко и помощь из Чехии. Рулевой стал заложником решений главкома "Пльзеня". Дмитрий Мильчаков в первой половине сезона поочередно играл с местной молодой звездой Фредлем. Однако в 2019 году все поменялось. Фредл, который проводит первый сезон в клубе, оправдал все возложенные ожидания и стал железным первым номером в команде. К слову, отличную игру 22-летнего вратаря заметили скауты НХЛ, и североамериканские издания в следующем сезоне предрекают ему переезд за океан. К сожалению, успехи чеха боком вышли белорусскому голкиперу. В 2019 году Мильчаков сыграл в двух матчах, причем последний датируется 17 февраля. Так себе новости для Сидоренко.

По всей видимости, рулевой нашей сборной собирался именно Дмитрия сделать первым номером, уповая на доверие белорусу в Чехии. Что ж, убить двух зайцев не получилось: Мильчаков плотно присел на лавку, "Динамо" пролетело мимо плей-офф, а Карнаухов просидел за спиной Энрота.

В блокноте Сидоренко есть еще одна фамилия — Кульбаков. Иван — будущее белорусского хоккея, в этом сезоне 22-летний вратарь из-за эпидемии травм во франшизе "Ванкувера" попробовал на вкус AHL. Правда, он оказался горьким, закрепиться не получилось. В нынешнем сезоне Кульбаков курсирует между AHL и ECHL, стабильно получает игровую практику. Увидеть Кульбакова на ЧМ, возможно, будет проблематично. Сейчас белорус в ECHL, в "Каламазу", которая располагается в "зоне плей-офф". Последний тур регулярного чемпионата запланирован на 7 апреля, затем — плей-офф. Если Иван освободится, то прибудет в расположение команды впритык к старту турнира…

Рассмотрим ситуацию в другой плоскости. В отличие от элитного дивизиона, в Казахстане Беларуси нужно побеждать практически во всех матчах, поэтому любой провал в отдельно взятой игре может иметь необратимые последствия. Готов ли Сидоренко довериться молодому вратарю? Вряд ли. Кульбаков провалил прошлый чемпионат мира, когда ему доверился Льюис, поэтому ждать подобного от Сидоренко не приходится.

Бесспорно, Сидоренко может изучить варианты из чемпионата Беларуси, но и здесь есть загвоздка. По каким-то причинам лучший вратарь внутреннего первенства Игорь Брикун не получил ни одного вызова в сборную на товарищеские турниры за целый сезон. Это странно. Так стоит ли вообще тогда рассматривать кандидатуры Осипкова, Малютина или Труса?..

Подытожим, у Сидоренко есть три-четыре вратарских варианта.

Мичальков, который провел 11 матчей в сезоне.

Карнаухов, с горем пополам насобиравший 20 матчей за год.

Молодой Кульбаков и кто-то из чемпионата Беларуси, но вряд ли Брикун.

Тяжелый выбор, но его придется сделать. Как бы не прогадать... И есть ли вообще правильный ответ в такой ситуации?

Алексей Рогалевич, «Прессбол»