Радован Караджич подал апелляцию на пожизненное заключение 1 28.03.2019, 18:57

Радован Караджич

Фото: AFP

Бывший лидер боснийских сербов подал апелляцию на решение суда ООН об ужесточении приговора за военные преступления.

В официальном уведомлении, поданном адвокатом Питером Робинсоном, говорится, что Караджич обжалует пожизненный приговор, вынесенный 20 марта, сообщает nv.ua со ссылкой на AFP.

Напомним, что 20 марта суд ООН в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению.

Ранее его признали виновным в преступлениях против человечности во время Боснийской войны в 1990-х и приговорили к 40 годам заключения.

Караджича обвинили в так называемой "резне в Сребренице", где было уничтожено восемь тысяч мусульман, а также в осаде Сараево, жертвами которой стали десять тысяч человек.