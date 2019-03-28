закрыть
28 марта 2019, четверг, 20:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Призыв Трампа к ОПЕК снизил цены на нефть

  • 28.03.2019, 19:11

После слов президента США фьючерсы на нефть марки Brent подешевели более чем на доллар.

Президент США Дональд Трамп призвал членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить ее производство.

«Рынки уязвимы, цена нефти становится слишком высокой», - написал американский лидер в своем микроблоге Twitter в четверг, 28 марта.

Сразу же после слов Трампа стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась более чем на доллар, до 66,76 долларов США. Цена фьючерсов на североамериканскую нефть также упала, до 58,33 долларов.


популярное за неделю

Мнение

А если копнуть глубже?
А если копнуть глубже? Лилия Шевцова
Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй Константин Скуратович