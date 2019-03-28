Призыв Трампа к ОПЕК снизил цены на нефть 28.03.2019, 19:11

После слов президента США фьючерсы на нефть марки Brent подешевели более чем на доллар.

Президент США Дональд Трамп призвал членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить ее производство.

«Рынки уязвимы, цена нефти становится слишком высокой», - написал американский лидер в своем микроблоге Twitter в четверг, 28 марта.

Very important that OPEC increase the flow of Oil. World Markets are fragile, price of Oil getting too high. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2019 г.

Сразу же после слов Трампа стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась более чем на доллар, до 66,76 долларов США. Цена фьючерсов на североамериканскую нефть также упала, до 58,33 долларов.