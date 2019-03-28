Данкверт намерен запретить реэкспорт фруктов и овощей из Беларуси 3 28.03.2019, 19:43

Российские специалисты выражают недоверие к белорусским реэкспортным фитосанитарным сертификатам.

Россельхознадзор угрожает запретить реэкспорт фруктов и овощей из Беларуси, информирует пресс-служба ведомства.

Речь об этом шла 27 марта в Москве на встрече руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем директора государственного учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Беларуси Александром Павловичем.

По словам Данкверта, в последние годы в Россию часто везут плодоовощную продукцию с белорусскими фитосанитарными сертификатами, содержащими недостоверные сведения о стране ее происхождения.

Россельхознадзор неоднократно обращался к белорусским коллегам с просьбой подтверждать подлинность таких сертификатов. А в 2016-2017 годах российское ведомство провело проверку таких поставок и обратилось к официальным представителям десятков стран, которые по документам якобы являлись производителями соответствующей продукции. По результатам этой проверки Россельхознадзор запретил ввоз фруктов и овощей из 33 стран Африки и Азии через Беларусь, разрешив только прямые поставки. В этот список вошли, например, Индия, Иордания, Конго, Мозамбик, Камерун, Нигерия, Афганистан, Буркина-Фасо, Бенин, Гвинея-Бисау, Мали, Уганда, Пакистан, Экваториальная Гвинея, Судан, Непал, Мадагаскар и др.

"При этом сразу после введения этих мер продукция, якобы произведенная в указанных странах, перестала поступать на территорию России", — отмечает пресс-служба Россельхознадзора.

Белорусская сторона по упомянутым фактам расследования не проводила.

В связи с этим российские специалисты выражают недоверие к белорусским реэкспортным фитосанитарным сертификатам. Россельхознадзор считает, что происходят поставки продукции с фальсифицированными странами происхождения.

Если белорусская сторона не начнет срочно наводить порядок в этой сфере, Россельхознадзор угрожает запретить реэкспорт плодоовощной продукции из нашей страны.