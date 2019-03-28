Коломойского внесли в базу «Миротворца» 1 28.03.2019, 19:47

Игорь Коломойский

Фото: shutterstock

Украинский бизнесмен 20 марта был внесен в раздел «Чистилище» сайта «Миротворец».

Украинский бизнесмен Игорь Коломойскийпопал в базу «Миротворца», передает gordonua.com.

"Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале", – говорится в сообщении.

В частности, "Миротворец" упоминает, что у Коломойского есть гражданство Украины, Кипра и Израиля, а также о выходе на канале бизнесмена "1+1" 23 марта 2019 года фильма "Украинские сенсации", авторы которого обвинили президента Петра Порошенко в организации коррупционных схем и убийстве собственного брата Михаила.

Коломойский – один из богатейших украинцев, совладелец группы "Приват". По данным журнала "Новое время", с состоянием $1,6 млрд он занимает пятое место в рейтинге самых богатых граждан Украины. После Революции достоинства, в 2014–2015 годах, Коломойский возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию, но из-за конфликта с руководством государства покинул эту должность и переехал за границу. Сейчас живет в Швейцарии и Израиле.