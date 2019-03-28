Глава дома Габсбургов: Без Украины Европа не будет полноценной 28.03.2019, 20:19

Карл Габсбург-Лотарингский считает, что Австрии необходимо открыть для Украины перспективы присоединения к ЕC.

Украина имеет решающее значение для будущего Европы, без нее Европейский союз не состоится в полной мере. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I, нынешний глава Дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский.

″Я считаю Украину одной из стран, имеющих решающее значение для Европы, для будущего Европы и для концепции “Европа для будущего“, – подчеркнул он.

По мнению Карла фон Габсбурга, Австрия должна принимать более активное участие в судьбе Украины, в частности, в рамках переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, а также “открыть для Украины перспективы присоединения к Евросоюзу в долгосрочной перспективе“.

Он также выразил уверенность, что Украина в будущем войдет в состав ЕС. “Я в этом абсолютно уверен. Потому что я уверен в Европе, я еврооптимист. Для меня Европа никогда не будет полноценной без Украины. Украина – неотъемлемая часть Европы. Европейский союз не состоится в полной мере без Украины“, – заключил он.

Габсбурги – династия правителей Австрии с 1342 года, позже правили Австрийской и Австро-Венгерской империями. Западные регионы Украины входили в состав Австро-Венгрии до ее распада в 1918 году.