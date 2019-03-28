Мастер-переобувастер 1 Антон Орехъ

28.03.2019, 20:39

1,523

Антон Орехъ

В РФ у любого начальства мания преследования величия.

Шумный указ главного Якутского начальника о запрете мигрантам заниматься разной деятельностью напомнил старую историю про рекламу горячительного напитка. Реклама утверждала, что их напиток особенный, потому что проходит очистку специальным фильтром. Вообще очистка фильтром входит в технологию производства. Просто никто раньше не говорил об этом вслух в рекламе и народ думал, что ему предлагают какой-то натур-продукт и чудо-элексир.

Так вот указы об ограничениях на работу для мигрантов подписываются ежегодно – в том числе и в Якутии. Просто раньше до этих указов особо дела не было. Уверен, что якутское руководство само раскрутило хайп, чтобы народ подумал, что теперь никаких киргизов к ним не пустят. Главное, не вдаваться в детали. Чтобы граждане думали, что это ответ на народный гнев и невероятное новшество. Чтобы люди не знали, например, что киргизам запретить работать в России в принципе нельзя. Хотя свежий указ действительно жестче, чем прошлогодний. Но такое тоже случается: то ужесточат, то ослабят ограничения. Короче говоря, шума больше, чем дела.

Но якутскому руководству не позавидуешь. У них всю неделю метания и переобувания. То они фактически сами благословили многотысячный митинг на волне антикиргизских настроений. То потом внезапно сообщили, что произошла провокация, митингующие были пьяными и свозили их откуда-то автобусами. Откуда таинственные провокаторы народ в Якутию свозили? Сколько они ехали до Якутска? И где взяли водителей, если учесть, что за баранкой в Якутии сплошняком киргизы? Когда успели протестующие все как один напиться? И главное – зачем?

У нас у любого начальства мания преследования величия. Все вокруг делается только, чтобы начальника очернить и подорвать авторитет. Неведомыми темными силами с такой же неведомой темной целью. Теперь раздувают указ об ограничения на работу для мигрантов, который никак не затронет тех, против кого народ и восстал. Но главное, что указы ежегодно подписываются, меры ужесточаются, проводятся облавы на нелегалов, вводятся патенты. Жизнь кипит – но ничего не меняется. Миллионы легальных и нелегальных приезжих вкалывают за копейки, а широкие слои населения приезжих ненавидят. Похоже, указ – это не тот способ, которым можно решить проблему. Совсем не тот!

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»