Андрей Садовый: Петр Алексеевич, львовяне не кусаются 1 28.03.2019, 20:47

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Андрей Садовый

Из-за приезда во Львов Порошенко в городе перекрыли центральные улицы и площади.

Президент Украины Петр Порошенко из-за организации своего приезда во Львов провоцирует агрессию, заявил в Facebook мэр города, лидер партии "Самопоміч" Андрей Садовый.

"Порошенко приезжает во Львов окончательно убедить всех голосовать против себя. Иначе тот беспорядок, который сейчас устроили в центре города, трудно объяснить. Перекрыты центральные улицы, площади, силовики в штатском. УГО (Управление госохраны. – Прим.) незаконно остановило движение общественного транспорта. Петр Алексеевич, львовяне не кусаются. Ну может имеют несколько вопросов по поводу обещаний с 2014-го, но в целом все законопослушные. Такими действиями вы только провоцируете агрессию", – написал мэр Львова.

Садовый является городским головой Львова с 25 апреля 2006 года.

20 марта он заявил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова и сосредоточится на работе на уровне государства.

Политик был зарегистрирован кандидатом на выборы президента Украины в 2019 году, однако 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.