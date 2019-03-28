Делегат от Брестской области на выборах АБФФ: Когда выдвигается один кандидат – это не выборы, а назначение 2 28.03.2019, 21:06

Владимир Базанов

Эдуард Белемук заявил, что у него нет кредита доверия к бывшему военкому Владимиру Базанову.

Делегат от Брестской области на отчетно-выборной конференции АБФФ Эдуард Белемук рассказал, почему проголосовал против Владимира Базанова. Белемук работал пресс-атташе брестского «Динамо» во времена председательства Базанова в клубе, передает «Трибуна».

– Во-первых, я считаю, что когда выдвигается один кандидат – это не выборы, а назначение. На конференции не было никаких альтернативных точек зрения и прений. Мне это совершенно не понравилось. Наверное, больше отталкивался от формы выборов, поэтому и проголосовал против. Кроме того, в моей жизни был период работы с Владимиром Базановым, после которого мне пришлось оставить любимый клуб. Я хорошо знаю этого человека, поэтому использовал свое право и проголосовал против такого кандидата, исходя из личных интересов. Лично у меня нет кредита доверия к Владимиру Базанову.

– Можете объяснить почему?

– Даже из-за того, что мне не очень понятна его предвыборная программа. В ней почти нет конкретики: «Укрепить! Повысить!» А как это сделать? Какими методами? Какие конкретно цели ставятся перед федерацией? Программа очень слабенькая, поэтому проголосовал против нее. Опять же, это только мое личное мнение, – сказал Белемук.