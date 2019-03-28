Выборы в Украине: опубликованы результаты американского опроса 1 28.03.2019, 21:13

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Опрос проводила международная компания Greenberg Quinlan Rosner с головным офисом в Вашингтоне.

За шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины готовы отдать голоса 27% собирающихся голосовать, включая часть еще неопределившихся респондентов, предпочтения которых удалось оценить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens, проведенного 16-25 марта, передает nv.ua.

Полевой этап исследования (интервью с репрезентативной выборкой из 1075 респондентов) провела компания InfoSapiens, а GQR провела обработку и анализ данных согласно своей методологии.

Для обработки данных опроса GQR применила собственную методологию определения доли респондентов, собирающихся голосовать, и анализа их избирательных предпочтений. Частью данной методологии является определение вероятных избирательных предпочтений людей, еще не определившихся со своим выбором, но собирающихся голосовать.

Действующий глава государства Петр Порошенко набирает 19%, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко - 15%, лидер партии Оппозиционная платформа - За життя Юрий Бойко - 11%, лидер Гражданской платформы Анатолий Гриценко - 10%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 4%. Уровень поддержки остальных кандидатов - менее 4%.

Фото: Greenberg Quinlan Rosner

Если сравнивать с данными аналогичного опроса, проведенного 23 февраля - 4 марта, то Зеленский увеличил отрыв от Порошенко. Рейтинг шоумена вырос на 3 процентных пункта, а президента, наоборот, снизился на 1 процентный пункт. Рейтинг Тимошенко вырос на 2 процентных пункта.

Статистическая погрешность выборки составляет: +/-4% для результатов среди респондентов, собирающихся голосовать.

Greenberg Quinlan Rosner (GQR) - международная компания с головным офисом в Вашингтоне, занимающаяся исследованиями общественного мнения и стратегическим консультированием в избирательных кампаниях. Компания работала на выборах в почти 100 странах. В нашем регионе, среди прочего, она консультировала правительство Микулаша Дзуринды в Словакии, президента Грузии Михеила Саакашвили и его партию на их победных выборах 2008 и 2010 годах, а также партию Виктора Ющенко Наша Украина на парламентских выборах 2007 года.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.