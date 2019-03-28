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Бразилия потребовала от РФ убрать своих военных из Венесуэлы

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  • 28.03.2019, 21:30
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По словам главы МИД Бразилии, Москва должна осознать, что поддержка режима Мадуро недопустима.

Российские военные должны покинуть Венесуэлу, если их цель — поддержка режима Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Он выразил надежду, что Москва признает, что поддержка Мадуро только усугубит положение в Венесуэле, и что единственный выход из кризиса — проведение выборов под руководством временного правительства.


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