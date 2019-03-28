Задержан один из лидеров азербайджанской диаспоры в Беларуси 1 28.03.2019, 21:41

1,034

Иллюстрационное фото

Мужчину задержали в деревне Бабиничи Оршанского района.

Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД 27 марта задержали за нарушение миграционного законодательства гражданина Азербайджана, одного из лидеров национальной диаспоры.

42-летний гражданин Азербайджана подозревается в незаконном пребывании на территории Беларуси после его высылки на родину. Иностранец длительное время не выплачивал алименты на детей, за что был осужден и выслан из страны с запретом въезда на несколько лет. Мужчину задержали в деревне Бабиничи Оршанского района.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.