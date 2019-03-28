За кого будут голосовать украинцы в Польше? 1 28.03.2019, 21:45

По неофициальным данным, в Польше проживает более миллиона украинцев.

Официально общее число украинских избирателей за границей составляет около 410 тысяч человек. Но, по неофициальным данным, только в Польше проживает более миллиона украинцев. О том, чего они ждут от нового президента и что бы их заставило вернуться на родину, «Белсат» расспросил украинцев в Варшаве.

Алексей приехал в Польшу из города Белая Церковь в Киевской области. Дома работал на двух работах, занимался пассажирскими перевозками. Но и так зарплаты, чтобы содержать семью, не хватало. Теперь Алексей работает водителем городского автобуса в Варшаве.

«Подал документы, переслал копию водительских прав. Сейчас со мной подписали трудовой договор. Я плачу налоги. У меня есть страховка. Все официально», – отмечает он.

Перед выборами он поедет домой, чтобы открыть рабочую визу и вернуться назад в Польшу. Голосовать будет дома. Окончательно с выбором еще не определился, но чего ждет от нового президента, уже знает.

«Изменений к лучшему. Реальной борьбы с коррупцией. Чтобы люди, которые крадут у нас, сидели в тюрьмах, а не на Мальдивах», – говорит Алексей.

Точное число украинских мигрантов в Польше подсчитать практически невозможно. По неофициальным данным, их количество достигает числа 1 млн 270 тыс. Таких, как Алексей, вынужденных оставить свои дома и поехать за границу на заработки, здесь большинство. Но из Украины сюда приезжают студенты, менеджеры среднего и высшего звена, а также ученые, которых охотно приглашают работать за рубеж.

«Очень часто ту зарплату, которую получают мигранты в Варшаве, можно получать в Киеве. Тем не менее, люди выбирают другую страну, сложный процесс интеграции и адаптации. Это говорит о том, что здесь присутствует не только денежный фактор», – рассказывает Наталья Панченко, организатор движения «Евромайдан-Варшава».

Наталья живет в Варшаве уже 9 лет, но в Украине бывает часто. Выбирать президента будет в украинском посольстве. Хотя признается: впервые в жизни с кандидатом еще не определилась, несмотря на то, что следит за предвыборной кампанией.

«Я бы хотела видеть президентам человека, ценности которого отвечают ценностям современной Украины. Человека, который на самом деле начнет бороться с коррупцией. К сожалению, сегодняшнего президента, при многих его заслугах, таким кандидатом для себя не считаю», – говорит она.

Своего кандидата из более 30 претендентов на президентский пост так и не нашел Максим, владелец небольшого бизнеса в Варшаве. Считает себя аполитичным и голосовать на президентских выборах не будет.

«Я бы это сделал, если бы у меня был определенный кандидат, за которого я бы хотел проголосовать. В принципе мне стоило бы это сделать. Я бы испортил бюллетень», – признается Максим.

Предприниматель приехал из Днепра 5 лет назад. Рассказывает, что переезд в Польшу не был вынужденным. На родине у него была интересная работа и достойная зарплата. Теперь у Максима есть любимое дело и здесь, бросать которое он не намерен. А вот открывать барбершоп в Украине – не осмелился бы.

«Сравнить не с чем. В нынешних условиях и то, что я слышу от своих друзей, у которых есть свой бизнес, они закрываются. Малый бизнес выдавливают. Мне кажется, в Украине у меня было бы сложнее с этим», – заявляет он.

Свой комфорт Максим нашел в Польше и о возвращении в Украину не думает. В отличие от Алексея, которому приходится подолгу не видеться с родными. Говорит: что с удовольствием водил бы автобус в Украине.

«Достойная зарплата, рабочие места и люди вернуться домой. Нет смысла ехать за тысячу километров, жить отдельно от семьи, тосковать. Зачем? Только, чтоб прокормить семью. Если все это будет в Украине, конечно, мы вернемся», – говорит Алексей.

В этой предвыборной кампании массовую миграцию украинских граждан кандидаты в президенты почти не замечают. Пока украинцы не выехали за границу целыми семьями, их еще можно задержать в стране. Потом – вернуть их на родину будет намного сложнее.