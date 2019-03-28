Булыга о поражении 1:8 от «Зенита»: Если матч был договорным, рано или поздно все прояснится 28.03.2019, 21:55

Виталий Булыга

Фото: fcbelshina.by

Спортивный директор минского «Динамо» высказался о лигоевропейском поражении в Петербурге.

Спортивный директор минского "Динамо" Виталий Булыга в интервью корреспонденту "Прессбола" прокомментировал расставание клуба с главным тренером Сергеем Гуренко, а также высказался о лигоевропейском поражении 1:8 от "Зенита" в Санкт-Петербурге.

- Есть сведения, будто расстались вы с Гуренко, мягко говоря, не дружеским рукопожатием.

- Что бы ни говорили "доброжелатели", за год, который мы проработали вместе, никогда с Гуренко не конфликтовали. Если с его стороны есть какая-то обида, пусть об этом скажет в глаза, а не за спиной. Мы встречались перед отлетом команды в Турцию, нормально пообщались. Просил, чтобы его сын Артем поехал с нами на сбор. У нас к тому времени уже появился новый тренер — он посмотрит, оценит. Я был не против, чтобы Артем продолжил играть в "Динамо". Не представляю, какую обиду он может на меня таить. Семье Сергея я не сделал ничего плохого. И если сейчас его повстречаю, буду рад пообщаться.

- А как отнеслись к словам Гуренко после поражения от "Зенита" в Санкт-Петербурге, что он готов доказывать невиновность на детекторе лжи?

- Спокойно отреагировал. Если откровенно, на эту тему не хочется говорить. Я отвечаю за футболистов, которых мы совместно привезли в клуб "Динамо-Минск". К разговору о том, что он звал определенных игроков, а я их не приглашал, то в клубе есть официальные бумаги, подписанные главным тренером, спортивным директором и доктором. Всех футболистов, которые приезжали, видели Сергей Витальевич, его помощники Дроздов и Омельянчук. Также участвовали Кушнир и Гуринович из селекционного отдела. Совместно смотрели, и главный тренер принимал решение. Поэтому все было честно, открыто.

- В словах Гуренко был скорее намек на то, что кто-то из футболистов мог быть замешан в нечестной игре…

- Пусть бы назвал фамилии. Футболисты, которые допускали много ошибок, все равно играли до конца. На эту тему можно долго рассуждать. Если матч действительно был договорным, рано или поздно все прояснится, люди расскажут, наступит ясность. Знаю, что я чист. Перед самим собой в первую очередь. Гуренко сказал, мол, бог мне судья. Что ж, пусть и ему бог будет судьей.

- Какие чувства родил тот поединок: досаду, стыд?

- На первом матче с "Зенитом" мы собрали полный стадион. Неизвестно, в ближайшее время обеспечим ли мы или сборная аншлаг на "Динамо" снова. Посещаемость футбола у нас не очень хорошая. Когда крупно обыграли "Зенит", неделю ходили королями. А в Питере сломались. Фактически проиграли 0:4. А в дополнительное время не смогли устоять под напором "Зенита". Самая сумасшедшая команда, которая есть в России, — это "Зенит". Она может пропустить пять мячей и забить восемь. Кстати, я в бытность футболистом владивостокского "Луча-Энергии" в 2008-м уступал на "Петровском" 1:7. Обидно. Победи мы дома 2:0, а там проиграй 0:3 — никто бы слова плохого не сказал. Но когда ты сделал громадный шаг вперед, разгромил "Зенит" 4:0 по игре и без шансов для соперника, то вторую встречу не имеешь права проваливать. Честный был матч, или кто-то его сдал, продал, купил — все со временем выяснится.

- Из выходивших на поле в Питере, "Динамо" покинули девять футболистов: Горбунов, Бегунов, Галович, Роша, Наваловский, Корзун, Хващинский, Иванов, Макась. Болельщик, подозревающий динамовцев в нечестной игре, может сделать логический вывод, что это напоминает массовый уход от возможной ответственности…

- Повторюсь: время все расставит по местам.