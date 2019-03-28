Спецпредставитель США по Венесуэле: РФ никогда не заберет деньги у Мадуро
- 28.03.2019, 22:01
США указали России на невозможность вернуть выданные режиму Мадуро средства.
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране. Об этом он в четверг заявил на брифинге, со стенограммой которого ознакомился РБК.
«Вы никогда не заберете деньги у Мадуро, поскольку его режим и экономическая политика уничтожают экономику Венесуэлы», — сказал он, отметив, что привел этот аргумент во время переговоров с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.
Вернуть инвестиции можно только в условиях процветания, добавил Абрамс. Он отметил, что Россия, которая отправляет в Венесуэлу военные самолеты и персонал, абсолютно ничего не делает для народа этой страны.
США считают легитимным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, председателя местного парламента, в январе провозгласившего себя временным главой государствов вместо Мадуро. Гуаидо ранее обращался к России и Китаю и говорил, что Мадуро «не должен быть выгоден для этих стран», поскольку не защищает инвестиции.
«Россию и Китай должны больше всего устраивать стабильность и смена нынешнего режима», — сказал Гуаидо.