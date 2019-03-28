Белорусскую армию полностью переоденут 6 28.03.2019, 22:16

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Вооруженные силы показали, как будет выглядеть новая форма.

Ни дня без праздника, сограждане! Сегодня вот в Вооруженных силах республики отмечают День тыла. 101-я годовщина, чтобы вы все знали. Тыл — это те люди, которые занимаются бытовым обеспечением армии: горючее, продовольствие, одежда, жилье, здоровье военнослужащих. На встрече с журналистами были генерал-майор и четыре полковника. Рассказывали, собственно, про горючее, продовольствие, одежду, жилье, здоровье военнослужащих, пишет «Онлайнер».

Генерал-майор Александр Панферов был бодр и среди прочего сказал, что к 2020-му белорусская армия перейдет на новую боевую и прочую форму одежды.

— Прежде всего мы анализируем мировой опыт тех государств, которые прошли через горнило военных действий. Нет задачи по приукрашиванию военной формы. Мы считаем, что она в первую очередь должны быть практичной. При этом мы применяем самые современные материалы, — рассказал он. — Форма вводится не сразу. Сначала происходит опытная носка, в ходе которой изучаются и учитываются возникающие замечания. И только после этого форма одежды принимается на снабжение.

Генерал отметил, что готовая форма прошла испытания, получила положительные отзывы и готова к службе.

— Когда столь глобальные изменения происходили в предыдущий раз?

— Процесс смены формы одежды никогда не стоит на месте. Коррективы вносятся постоянно. Нынешние изменения — да, можно назвать глобальными. Изменится внешний вид, качество материала — он станет более износоустойчивым. Военнослужащим нравится. Новый материал не теряет покраса при частых стирках.

Генерал-майор ушел, появился полковник Вячеслав Шитиков. Крепкий мужчина, который заведует вещевым управлением Министерства обороны.

— Есть форма парадная, есть повседневная, есть боевая, есть специальная. Каждый набор предполагает очень большой объем. Необязательно менять всю форму, можно отдельные элементы, — объяснил Шитиков. — Могу сказать, что коренным образом будет меняться боевая форма. Мы ее доработали, разработали, сделали более функциональной, комфортабельной, оценили. Это больше для солдат. Будет переходный период, за который закончится процесс. К 2020-му старой формы уже не будет.

Второй момент — так называемая офисная форма. Это больше для штабов. Есть у нас полушерстяная форма. В помещении в ней не столь комфортно. Так что наш «Камволь» разработал форму. Мы ее попробовали, сейчас заканчивается опытная эксплуатация опытных комплектов. После указа президента она станет на снабжение.

Специальная форма одежды — вы же видели учения? Очень шикарная, очень толковая. Но еще раз — к каждому элементу индивидуальный подход. Нельзя говорить, что вся форма поменяется в одночасье.

— Так а кем вы вдохновлялись в итоге?

— У нас серьезный обмен опытом. Выставки, работа наших военных атташе — они что-то привозят в качестве образцов. Если они интересны, можно переложить все на наши заводы. Все-таки это гарантия поставки. Связываться с производителем за рубежом — риск. А вдруг что-то не получится. А на кого смотрели... Нет одной страны. Рядом есть россияне. Что-то можно увидеть в горах у военнослужащих Армении. Что-то на учениях в Казахстане.