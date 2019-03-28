Страстное непризнание 3 Игорь Яковенко

28.03.2019, 22:25

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Игорь Яковенко

Что вбивает телевизор в мозги россиян в связи с выборами в Украине.

Если сравнить освещение прошлогодних "выборов" президента России с тем пристальным вниманием российских СМИ к нынешней избирательной кампании в Украине, то создается впечатление, что на ключевых постах в российских медиа засели русофобы, презирающие Россию и продавшиеся Украине. По числу упоминаний эти две темы, скорее всего, сопоставимы, но по жгучему интересу, страсти и выпрыгиванию из штанов, да что там ходить вокруг да около – по креативу, по уровню творчества в освещении темы нынешняя украинская кампания в российских медиа неизмеримо превосходит прошлогоднюю отечественную.

В головы россиян чугунными болванками вбиваются три короткие мысли.

Первая: украинские выборы – фейк, поэтому их результаты ни в коем случае нельзя признавать.

Вторая: после выборов в Украине ничего не изменится, будет ад, кошмар, голод и геенна огненная.

И, наконец, мысль третья, она же, возможно, главная: действующий президент Украины – это либо сам Сатана, либо его первый заместитель на Земле. Его ненавидят все украинцы, но все равно он после выборов останется президентом потому что всех обманет. А посему, см. мысль номер один, затем номер два и далее по кругу.

Главное государственное агентство России РИА Новости на первой полосе опубликовало в качестве сообщения о важнейшем событии статью под названием: "В сети высмеяли внешний вид Порошенко". На фотографии – президент Украины в церкви. Пиджак, действительно, топорщится, лицо усталое, выражение лица так себе. Большая "удача" фотографа дополняется удалыми комментариями. Прокремлевский сайт "Рамблер" публикует видео из частной жизни сына Порошенко. Сотрудница "Комсомольской правды" поехала в Киев, после чего опубликовала на страницах газеты статью, в которой сообщается, что все украинцы считают Порошенко – "жлобом", Зеленского – "марионеткой", а Тимошенко – "бабушкой".

У Соловьева проблема. У него закончились бранные слова для Порошенко и Украины. Программу "Вечер" от 27.03.2019 Владимир Рудольфович начал с раздумчивого: "Сейчас смотрел "Годунова" (это сериал на "России-1" - И.Я.) – сильное впечатление. Смотрел на Порошенко (тут Соловьев обвел студию растерянным взглядом, в надежде что кто-то ему подскажет нужные слова, но все молчали) – есть в нем что-то ужасающее". Понимая, что затравка к "Вечеру" получилась вялой, Соловьев добавил драматизму: "Народ православный жалко!".

И тут же перешел к конкретике – продемонстрировал видео, на котором сотрудники ФСБ проводят спецоперацию в оккупированном Крыму, врываются в дома крымских татар, хватают их и уводят с заломленными руками. В качестве свидетельств "преступной" деятельности отважные чекисты выложили какие-то бумаги, содержания которых телезритель, естественно, узнать не в состоянии, но сам факт наличия у крымских татар каких-то бумаг неопровержимо доказывает опасность этих людей для общества.

Это видео Соловьев сопровождал восторженными комментариями: "Зашли! Нашли записи! Нашли телефоны непонятные! Вышли!". Увидев на лице "украинца по вызову" Вячеслава Ковтуна скептическую улыбку, свидетельствующую что он не разделяет восхищения деятельностью российских чекистов, Соловьев гневно заорал: "Вот, смотрите, смотрите! Что тут непонятного!". – В это время на экране показывали какие-то бумаги, причем, некоторые на арабском языке.

Поскольку Ковтун, видимо, слабо владеющий арабским в отличие от зрителей "России 1", которые все поголовно владеют арабским в совершенстве, продолжал упорствовать в своем непризнании подвига сотрудников ФСБ, Соловьев взялся за него всерьез. "Ты выступаешь за бойцов "Исламского государства"? Ты защищаешь бойцов ИГИЛ?!" - надрывался Соловьев. И тут же перешел к допросу Ковтуна с пристрастием: "Сколько бойцов Исламского государства вы задержали? Отвечай конкретно, сколько? Говори цифру!".

На робкое замечание Ковтуна, что на видео не показали оружия, изъятого у арестованных крымских татар, Соловьев ответил очередной истерикой: "А когда выяснится, что эти (арестованные крымские татары – И.Я.) головы отрезали, что вы скажете?".

Соловьева совершенно не смущало то обстоятельство что "эти" крымские татары никому головы не отрезали, как, впрочем, и все остальные представители этого многострадального народа за этим занятием замечены не были. Но это и неважно, поскольку продукт деятельности Соловьева – это не мысли, идеи и понятия, а эмоции и чувства. Главным образом чувство ненависти. И бессмысленное предположение, что крымские татары отрезают головы, в каких-то затуманенных боярышником мозгах вполне могут породить соответствующие чувства.

Вся эта отвратительная история – часть преследования крымско-татарского народа. На этот раз под видом борьбы с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", которую по решению Верховного суда от 14.02.2005 велено называть террористической.

Мотивом для признания членов "Хизб ут-Тахрир" террористами Верховный суд РФ счел следующее: "воинствующая пропаганда, сочетающаяся с нетерпимостью к другим религиям, активная вербовка сторонников, целенаправленное внесение раскола в общество". Ни слова об организации реальных терактов в решении Верховного суда нет. По очень простой причине. Никаких терактов "Хизб ут-Тахрир" не организовывал. А что касается воинствующей пропаганды, нетерпимости и внесения раскола в общество, то на этом основании надо в первую очередь запрещать российский телевизор, во вторую администрацию президента, Госдуму, Совет Федерации и РПЦ.

Попытки объяснить Верховному суду РФ абсурдность запрета за терроризм организации, которая терактами не занимается, предпринимали ведущие правозащитники и эксперты-востоковеды. Бесполезно. Деятельность "Хизб ут-Тахрир" разрешена во всех странах Запада, в США и в Европе, кроме ФРГ. Запрет в ФРГ связан с тем, что "тахрирцы" в программе которых есть создание Халифата, на заре своего существования, в 50-х годах прошлого века, вели активную антиизраильскую пропаганду, которая в какие-то моменты перерастала в антисемитизм. Поэтому немцы, для которых тема антисемитизма по понятным причинам особо чувствительна, на всякий случай эту организацию запретили. Что касается путинской России, которая не признает экстремистами явных террористов из "Хезболлы" и "Хамас", которые реально работают на уничтожение Израиля и убивает израильтян, братается с этими террористами и при этом сажает на большие сроки тех кто всего лишь распространяет утопическую идеологию, то лицемерие тут просто зашкаливает…

Идея Халифата мне лично вполне отвратительна. Равно как идеи любой теократии или идеократии. Будь то торжество пролетарской революции или жизнь под властью гундяевской секты. Но это не повод запрещать РПЦ, КПРФ или "Хизб ут-Тахрир".

Для путинского режима преследование крымских татар, которым светят большие сроки за связи с "террористами", является лишь поводом запугать наиболее активную часть народа, который никогда не смирится с российской оккупацией Крыма. Но любые действия Кремля, будь то запугивание жителей Крыма, непризнание выборов в Украине, оплевывание украинских политиков и граждан Украины в телевизоре, - приводят к одному результату: Украина все больше укрепляется в главной идее, которая временно стала национальной – чем дальше от России в политическом, культурном и экономическом отношении, тем лучше. Путин не смог придумать национальную идею для России, но может гордиться тем что в формировании национальной идеи Украины является как минимум соавтором.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru