Белорус стал вторым на телеконкурсе дизайнеров одежды в США 28.03.2019, 22:36

Дмитрий Шолохов и Эрин Робертсон

Фото: Facebook

Ранее Дмитрий Шолохов уже выиграл два таких же шоу.

Белорусский дизайнер одежды Дмитрий Шолохов, живущий в США, остановился в одном шаге от победы в седьмом сезоне конкурса Project Runway All Stars, который показывался американским каналом Lifetime, передает belmir.by.

Последний эпизод проекта был показан 27 марта. В финале оказались четыре подающих надежды модельера, перед которыми было поставлено крайне непростое задание.

Каждый из них всего лишь за четыре дня, имея бюджет в 3 тысячи долларов и одного помощника, должен был создать коллекцию из шести платьев на любую тему.

Шолохов, в отличие от других конкурсантов, не стал давать своей работе какое-то название. Просто объяснил, что она является для него очень личной и призвана показать его рост как художника и личности.

Коллекция, представленная белорусским дизайнером в финале. Фото: YouTube

В платьях, которые Дмитрий представил на суд жюри, изюминкой стали сложные вырезы. Так, в одном из них по бокам красной блузки он вырезал профили женских лиц, а волосами стали ее рукава.

Жюри было в восторге от созданий белорусского дизайнера. Например, Джорджина Чапман назвала коллекцию по-настоящему красивой, амбициозной и искусно сделанной. Хотя Айзек Мизрахи и посчитал ее слегка «сухой», а горчичное платье выбивающимся.

В итоге победителем Project Runway All Stars все-таки стала Мишель Лесняк из американского Портленда, которая среди прочих призов увезет с собой 100 тысяч долларов.

Шолохов же получил второе место. Напомним, ранее он уже выиграл два таких же шоу – то есть все, в которых участвовал, и, таким образом, едва не повторил аналогичный успех в третьем.