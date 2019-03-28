За год реальная зарплата в Украине выросла на 10% 1 28.03.2019, 22:43

Об этом сообщила государственная служба статистики Украины.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в феврале 2019 года составила 9 429 грн, что на 20,4% больше, чем годом ранее. Об этом в среду, 28 февраля, сообщает Государственная служба статистики Украины, передает korrespondent.net.

Так, по сравнению с февралем прошлого года официальная увеличилась на 20,4%. В то же время реальная зарплата (с учетом инфляции) в феврале 2019 года к февралю прошлого года выросла на 9,5%.

Самая высокая начисленная зарплата в феврале была в Киеве - 14513 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 7186 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 7 000 до 9000 грн.

По данным Госстата, в января средняя номинальная зарплата составила 9223 гривны.