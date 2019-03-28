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1 апреля на улицах Минска появится троллейбус без «усов»

  • 28.03.2019, 22:53
Фото: abw.by

Электробус E321 может проехать на одной зарядке 30 км.

Электробус E321 производства «Белкоммунмаш» начнет перевозить пассажиров в Минске с 1 апреля.

Машина уже поступила в столичный троллейбусный парк № 2, пишет abw.by.

Электробус E321 сделан на базе 321-го троллейбуса и может проехать на одной зарядке 30 км. Время полной зарядки составляет 5-8 минут.

До конца мая Минск получит 31 электробус E321. По контракту «Белкоммунмаш» должен передать Минску до Европейских игр 60 электробусов Е433 и E321.


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