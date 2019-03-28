WP: Трамп давит на республиканцев, чтобы заменить Obamacare 28.03.2019, 23:00

Дональд Трамп

Республиканцы опасаются, что могут потерять часть голосов на выборах 2020 года.

У Белого дома нет стратегических наработок, но президент США Дональд Трамп хочет, чтобы республиканцы перед его переизбранием приняли законопроект, который бы сделал то, что делает Obamacare - обеспечил бы медицинское обслуживание миллионов американцев, пишет газета The Washington Post (перевод - zn.ua) со ссылкой на чиновников Администрации Соединенных Штатов.

Отметим, что во время своей предвыборной кампании два года назад Трамп обещал заменить систему субсидирования медицинских страховок Obamacare, и неоднократно до и после своей инаугурации критикуя систему, которую ввел его предшественник Барак Обама.

Если республиканцы откажутся, "Трамп готов давить на них, пытаясь создать "кризисный момент" в судах", - сказал один из законодателей, знакомый с ситуацией.

Республиканцы из Палаты представителей Конгресса в частном порядке говорят о своих беспокойства, что это подорвет их попытки вернуть себе контроль над нижней палатой американского парламента и может даже стоить им дополнительных мест в 2020 году.

Напомним, что 12 октября 2017 года после того, как Конгресс США в очередной раз не стал отменять медицинскую программу, известную как Obamacare, Трамп решил отменить часть этой программы своим указом, а именно: ликвидировать государственное субсидирование страховых компаний. По словам Трампа, эти субсидии не помогают бедным, а только обогащают страховые компании.