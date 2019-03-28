NASA заплатят $19 тысяч волонтерам, которые пролежат два месяца в кровати 1 28.03.2019, 23:22

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В рамках эксперимента ученые планируют изучить влияние невесомости на человеческое тело.

NASA и Европейский центр управления космическими полетами проведут необычный эксперимент. Добровольцам предстоит провести два месяца в горизонтальном положении, лежа на специальной импровизированной кровати, расположенной под наклоном, — так, чтобы ноги были чуть выше уровня головы, пишет esquire.ru со ссылкой на New York Post. Таким образом ученые планируют изучить влияние невесомости на человеческое тело.

Участвовать в эксперименте смогут только женщины, так как ранее они практически не привлекались к подобным экспериментам. За участие каждой заплатят по $ 19 тысяч.

В течение двух месяцев добровольцы должны будут проводить все естественные процессы в постельном режиме. Женщинам придется делать лежа абсолютно все, в том числе мыться или принимать пищу. Диетологи разработают для участников эксперимента специальную диету, чтобы за время опыта они не набрали вес.

Эксперимент продлится с сентября по ноябрь в аэрокосмическом центре в немецком Кельне. К участие в эксперименте допускаются женщины от 24 до 55 лет, ростом от 153 до 190 сантиметров, с индексом массы тела от 19 до 30.