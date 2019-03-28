Роман Бессмертный: Вакарчук мог бы Зеленского умножить на ноль 28.03.2019, 23:36

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Роман Безсмертный

Фото: newsonline24.com.ua

Поддержка Вакарчуком любого из кандидатов в президенты Украины могла бы существенно изменить ход избирательной гонки.

Об этом в интервью проекту "Выборы выборы" на "Украинской правде" заявил экс-посол Украины в Беларуси, кандидат в президенты Роман Бессмертный, передает Gazeta.ua.

"Не быть в списке кандидатов - не значит не влиять на избирательный процесс... Представим, что Вакарчук поддерживает Гриценко или кого-то другого из кандидатов. Этой поддержкой он бы умножил Зеленского на ноль", - сказал он.

При этом Бессмертный объяснил, что в переговорах с Анатолием Гриценко об объединении отстаивал такую позицию: готовится меморандум и под ним ставят подписи Гриценко, Вакарчук, Чумак, Садовый и так далее.

"Я говорил, что если фактор Зеленского остается, то Вакарчук должен быть в определенном союзе, пуле. Его можно оставить на обочине! Это очень важно, потому что выборы - это не только бюллетень, который опускается, выборы - это политика, это информационное пространство, это ценности. И вот если бы было то, что я сказал... ", - отметил кандидат в президенты.

Бессмертный убежден, что с Вакарчуком надо было работать до конца, даже после его отказа баллотироваться. "Меня меньше разочаровал Вакарчук, потому что он не политик. Меня больше разочаровали политики, которым я пытался объяснить, что сила такого коллектива заслуживает внимания. Политическое соглашение, в котором было бы четко прописано ценностные ориентиры этого пула политиков, могла бы поднять Украину на качественно новый уровень", - подчеркнул он.

Политик не исключает, что результаты выборов 31 марта нанесут сильный удар по институту президентства. И так возрастет роль Верховной Рады, поэтому будущее Украины будет определять качественный состав следующего парламента.

Бессмертный планирует участвовать в парламентских выборах с политической силой "РУХ +380".

"Если кто-то хочет вести диалог со мной, то давайте смотреть программу, идеи и так далее. Я неоконсерватор. Кто разделяет эти взгляды и эти рецепты лечения - с тем я готов идти", - сказал он по поводу возможного объединения.