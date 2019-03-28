За найденный в Гродно клад трое человек и фирма получат по 5000 рублей 28.03.2019, 23:29

1,266

Фото: Артем ТУРЛАЙ

Клад оценили чуть меньше, чем в 20 тысяч долларов.

Почти год назад, в апреле 2018, в Гродно во время ремонта старого здания на улице Трудовой нашли клад почти с полкило золота. Kp.by узнал, какова судьба клада и когда обогатятся те, кто его нашел.

Табакерку с драгоценностями, монетами XVIII - XIX веков и золотыми слитками нашли под кровельной балкой дома 1894 года постройки. Рабочие вызвали милицию, собственника – в общем, поступили по закону. Клад тогда отдали на временное хранение в музей.

- Мы пока деньги не получили, но сообщили все свои данные, наверное, скоро выплатят. Нам как собственникам здания причитается одна четвертая часть от вознаграждения – это две тысячи долларов с копейками. И столько же получат трое рабочих, которые нашли клад, - рассказывает Олег Разин, директор медцентра «Медэлит», который находится в здании, где обнаружены ценности.

Директор фирмы-собственника здания Олег Разин

Фото: belta.by

Клад оценили чуть меньше, чем в 20 тысяч долларов. Оценку проводили специалисты экспертной фондово-закупочной комиссии и независимые эксперты. По закону, если находка обладает признаками историко-культурной ценности, те, кто его нашел, а также собственник земельного участка или здания могут рассчитывать на половину стоимости клада. В данном случае вознаграждение получат четверо.

- Вы уже решили, как распорядитесь этой суммой?

- Мы строим здание, сейчас наша главная задача – закончить объект. Это медицинский центр, и мы планируем эти деньги направить на какую-нибудь акцию для жителей Гродно. Например, пустим их на скидку по медицинским услугам, - делится планами Олег Разин.

А что же клад? Он находится на временном хранении в Гродненском государственном историко-археологическом музее. Резонансную находку показывали на выставке гродненских кладов, но сейчас клад ждет, когда его официально пропишут в музее. После этого музейные сотрудники разберут содержимое табакерки, подробно изучат и опишут его и распределят по разным коллекциям. Украшения – к украшениям, монеты – к монетам.

Драгоценности были в железной коробке

Фото: Артем ТУРЛАЙ

Кое-что о кладе музейные сотрудники уже могут рассказать. Вероятнее всего, он принадлежал еврею, поскольку был найден в доме, который в годы войны находился на территории еврейского гетто. Возможно, кто-то припрятал драгоценности до лучших времен, но война и холокост не дали шанса вернуться за своим богатством.

Самым ценным предметом в коробочке оказался перстень. Эксперты оценили его на 1,5 тысячи долларов.

- Это перстень выпускника Пажеского кадетского корпуса. Для наших территорий это редкий предмет. Пажеский корпус – это учебное заведение времен Российской империи, и такие перстни раздавали кадетам, молодым офицерам, которые там служили. Каким образом он мог попасть сюда, пока очень трудно понять, - говорит главный хранитель фондов музея Елена Жарина.

Имени владельца клада никто не знает. Но специалисты предполагают, что коробочка принадлежала зубному врачу или зубному технику.

- В кладе были золотые зубные коронки, было золото в слитках, пластинах – понятно, что это был ходовой материал. Также в кладе есть монеты разных стран, украшения разных лет – это собрание всего. Мы предполагаем, что люди приходили вставить зубы и взамен приносили все ценное, что у них есть. Так в коробочку попали такие разные предметы, в том числе и перстень, - делится версией Елена Жарина.

Кольцо выпускника Пажеского корпуса (на фото - с мальтийским крестом) - самая ценная находка

Фото: Артем ТУРЛАЙ

Кстати, в 2016 на территории бывшего гетто уже находили клад. В нем были свадебные кольца с гравировкой имен и даты бракосочетания на иврите. Но клад с Трудовой считают самым крупным и ценным из найденных за последнее время.

Тот самый дом 1894 года постройки, в котором нашли клад

Фото: belta.by

За клад выплатят чуть больше 5000 рублей

- Кладу присвоен статус историко-культурной ценности третьей категории, то есть местного значения. Благодаря этому, согласно Кодексу о культуре, люди могут получить выплату. Уже подготовлено решение облисполкома, оно на проверке у юристов, и в кратчайшие сроки оно вступит в силу. Собственник здания и три человека, которые нашли клад, получат 50% от стоимости в равных долях. Клад оценен в 19424 доллара США. Половина - это 9712 долларов, и эта сумма делится на четверых. По курсу Нацбанка на момент принятия решения каждому причитается по 5070 белорусских рублей, - комментирует главный специалист отдела культуры Гродненского горисполкома Наталья Пасюта.