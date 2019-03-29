Видеофакт: Военные корабли НАТО проходят через Босфор 4 29.03.2019, 9:01

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Иллюстрационное фото

Фрегаты военно-морских сил Альянса проследовали через пролив в сопровождении турецких катеров береговой охраны.

В Интернете появилось видео прохождения боевыми кораблями НАТО Toronto и Santa Maria Босфорского пролива. Видеозапись разместило на своем аккаунте в Twitter турецкое информационное агентство Demirören Haber Ajansı, сообщает zn.ua.

"Боевые корабли НАТО прошли мимо Стамбула. Пройдя Босфорский пролив, корабли вышли в Черное море. Проход кораблей контролировался катерами береговой охраны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесский морской порт 1 апреля зайдут два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО - фрегат королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria, которые 28 марта прошли через Босфор и приступили к патрулированию акватории Черного моря.

Отметим, с 23 по 26 марта в Одессе с визитом находился французский тральщик M653 Capricorne. С 6 по 8 марта 2019 в Одессе с дружественным визитом находились два корабля ВМС Турции - фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti.

Как сообщалось, 14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе изучают возможность наращивания военного присутствия в Черном море.

Ранее Украина передала Альянсу запрос о поддержке в Черном море перед встречей министров обороны 13-14 февраля. Запрашиваемая помощь касается совместных учений, финансовой, политической и демонстративной поддержки. Среди прочего Украина надеется на создание в рамках НАТО отдельного пакета помощи Военно-морским силам Украины, чтобы страны могли лучше видеть, какие есть потребности и какие есть возможности помочь.