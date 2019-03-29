Выборы в Украине: результат первого тура может сильно удивить 20 29.03.2019, 9:14

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Анализ последних рейтингов.

Вчера был последний день, когда разрешается обнародовать результаты социологических опросов, связанных с выборами. Последней возможностью воспользовались три социологических группы и обнародовали два исследования. И там, и там Владимир Зеленский уверенно побеждает. Со вторым местом - несостыковка: два рейтинга показывают существенную разницу между претендентами.

Почему за несколько дней до выборов так и не ясно, кто выходит во второй тур; есть ли шансы у Петра Порошенко или Юлии Тимошенко навязать борьбу Зеленскому во втором туре - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Первыми результаты своего исследования обнародовали фонд Деминициативы и КМИС. Опрос проводился с 20 по 26 марта. Здесь Зеленский набирает 26,6% (среди тех, кто придет и определился с выбором). Второе место уверенно занимает действующий президент с результатом 18,2%, а Тимошенко отстала выше погрешности - 12,8%.

Согласно второму опросу, проведенному социологической группой Рейтинг 22-27 марта, Зеленский набирает 26,6%, а вот у Порошенко и Тимошенко паритет – по 17,2%.

Для полноты картины вспомним два опроса, которые вышли днем ранее - 27 марта. Согласно опросу компании Социс, которая основана политконсультантом президента Игорем Грынивом, Зеленский набирает 24,6%, Порошенко – 14,8%, а Тимошенко – 8,7%. Результаты опроса Центра Разумкова показывают следующие цифры: Зеленский – 24,8%, Порошенко – 22,1%, а Тимошенко – 14,8%.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Сейчас уникальная ситуация, которой еще никогда не было, считает политолог Евгений Магда. "Три претендента на два места в финале. Никто не может рассчитывать, что на классе выйдет во второй тур", - отметил он.

В тоже время, среди четырех упомянутых соцопросов резко выделяется исследование Рейтинга. Социолог Евгений Головаха видит здесь явную ошибку. "Такой большой разницы не должно быть. Это слишком большая разница для опросов в одно время. Разница должна быть около 2-3%", - сообщил он LIGA.net. Головаха допускает определенные организационные ошибки, связанные с человеческим фактором, и сомневается, что дело в заказчике.

"Не может социологический центр, который долго работает, что-то менять в угоду заказчику. Потому что ему никто ничего потом не будет заказывать", - сообщил LIGA.net гендиректор КМИС Владимир Паниотто. По его словам, на результаты опроса может влиять контекст, а именно в какой последовательности были заданы вопросы в анкете.

"Мы обычно ставим вопросы о рейтинге в самом начале, чтобы не было влияния других вопросов. Если в анкете до этого было много вопросов, на которые дается отрицательный ответ, то оппозиция получает больше, чем власть", - объяснил Паниотто. Он предполагает, что Рейтинг мог в большей степени опрашивать сельское население, в связи с чем в их исследовании рейтинг Тимошенко значительно выше.

Паниотто сетует, что украинские социологи никак не могут договориться о стандартизации норм, согласно которым делается выборка. "Причин несколько. Первое - переписи населения 18 лет. Одни используют данные Госкомстата, другие – данные ЦИКа. Второе – это переселенцы с Донбасса. Два разных министерства оценивают их численность с разницей в 700 тысяч человек. Мы перед выборами собирались договориться, чтобы не было такого безобразия. Но не получилось", - заявил глава КМИС.

Директор группы Рейтинг Алексей Антипович отказался комментировать цифры коллег. "В понедельник (25 марта, – ред.) вышло совместное исследование, проведенное нами, КМИС и Центром Разумкова. Там цифры приблизительно такие же, как и в последнем нашем опросе. А сейчас у коллег цифры отличаются. Поэтому спрашивайте у них", - сообщил Антипович в комментарии LIGA.net.

По мнению политолога Игоря Петренко, социология стала заложником политических игр. "Разница, которую показывают соцопросы, это уже не вопрос статистической погрешности, которой можно поиграть и кому-то что-то добавить. Это желание политиков через социологические группы навязывать избирателям тренды, чтобы они хотели быть с победителем и переставали верить в победу другого кандидата", - считает он.

ЧТО ДАЛЬШЕ. По мнению Паниотто, наибольшие шансы на попадание во второй тур у Зеленского и Порошенко. "Маловероятно, что Зеленский не пройдет во второй тур. Эти выборы довольно интересны обществу и прогнозируется явка на уровне 60%. Даже тот фактор, что его потенциальный избиратель может не дойти до избирательного участка, не выводит его из второго тура", - отметил глава КМИС.

Политолог Петренко допускает, что Зеленский и вовсе может показать в первом туре больший результат, чем прогнозируют социологи. "27 марта состоялась премьера сериала Слуга народа. Для потребителя ТВ-контента, которых в Украине большинство, очень хорошо ложится то, что показывают", - размышляет он. По словам Паниотто, сериал смотрели 20% телевизионной аудитории.

Не разделяет такую уверенность директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина. "Теретически Зеленский может не попасть во второй тур. Плохую службу ему может сослужить его безукоризненное лидерство. Люди могут подумать: "А чего мне идти? Он и так побеждает без меня", - сообщила она LIGA.net.

Политолог Магда считает, что у Зеленского есть две больших проблемы. "Во-первых, нет структуры партии Слуга народа на местах. Во-вторых, людей до 30 лет очень сложно вывести из теплой ванны соцсетей и заставить прийти на выборы. А если еще будет хорошая погода, то это тоже может сыграть против Зеленского", - объясняет политолог.

Касательно выхода во второй тур Порошенко, то тут Магда отмечает, что есть часть электората, которая не признается, что отдаст голос за действующего президента. К тому же сейчас Порошенко залез на электоральное поле Тимошенко.

"Если сначала Порошенко позиционировал себя как национал-патриотический кандидат и говорил об армии, языке и вере, то под конец кампании он скатился в популизм - 13-я пенсия и борьба с бедностью – и тем самым оттягивает голоса у Тимошенко", - отмечает политолог Петренко.

По мнению Бекешкиной, если во второй тур с Зеленским выйдет Порошенко, то часть избирателей будет голосовать за действующего президента по принципу Кучмы-1999, то есть "лишь бы не Зеленский".

С другой стороны, у Порошенко самый высокий антирейтинг – более 50%, что может сыграть не на руку президенту во втором туре. Поэтому возможностей для роста рейтинга во втором туре больше у Тимошенко, считают политологи.

"Если с Зеленским во второй тур выходит Порошенко, то тот же электорат Бойко поддержит именно Зеленского. А электорат Гриценко достаточно равномерно распределяется между Порошенко и Зеленским. Электорат Тимошенко однозначно будет голосовать не за Порошенко", - считает политолог Петр Олещук.

У социологов - другое мнение. Во втором туре электорат Тимошенко, наоборот, может мобилизоваться против Зеленского. "Они и в очереди постоят, если надо", - объясняет Бекешкина. В тоже время, по ее словам, рейтинг Тимошенко очень сильно "пощипали". Молодежь у нее забрал Зеленский, а часть старших - недавно забрал Порошенко.

"Если Порошенко выходит во второй тур, ему нужно расширять свой электорат за счет старшего поколения, которое, в частности, более ответственно ходит на выборы, чем молодежь. Молодежь вряд ли получится переагитировать, а повлиять на старшее поколение можно", - считает политолог Олещук.