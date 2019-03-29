В РФ вступили в силу законы о фейках и «оскорблении власти» 21 29.03.2019, 9:42

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Штрафы за нарушения достигают сотен тысяч рублей.

С 29 марта вступают в силу законы, предусматривающие штраф за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и госсимволов. Распространение "недостоверной общественно значимой информации" обойдется гражданам России в сумму до 100 тысяч рублей. А если эта информация привела к "массовому нарушению общественного порядка и безопасности", то максимальный размер штрафа увеличивается до 400 тысяч рублей, сообщает dw.com.

Законопроект об ответственности за оскорбление власти и госсимволов предусматривает максимальный штраф в размере 300 тысяч руб. Однако Роскомнадзор обязан предупредить автора "оскорбления" о блокировке за сутки, давая ему тем самым возможность удалить сообщение. Арест по этому обвинению возможен только в случае, если нарушение совершено повторно.

Президент России Владимир Путин подписал законопроекты 18 марта, в тот же день они были опубликованы на портале правовой информации.

Правозащитники критикуют новые законы

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ призвал главу государства отклонить законы и направить их на доработку. После подписания документов Путиным глава совета Михаил Федотов пообещал в интервью "Эху Москвы", что СПЧ будет следить за их правоприменением.

По мнению руководителя правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, поскольку делами о неуважении к власти будет заниматься Центр "Э", то с точки зрения госполитики такие правонарушения фактически приравниваются к экстремизму.

"Думаю, нас скоро ждет волна административных дел про оскорбление "Его Величества" и двора - с крупными штрафами, даже за участие в несогласованном митинге штраф в три раза меньше", - заявил Чиков "Медузе".