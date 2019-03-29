«Баста»: Котел хваленой белорусской «стабильности» рванет от любой мелочи 8 29.03.2019, 9:50

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Елена Толстая

Фото: «Радыё Свабода»

Как милиционер выдал «секрет полишинеля» властей.

Вчера прошел суд над Еленой Толстой, приковавшей себя 25 марта цепями к столбу на Октябрьской площади. Изюминку в процесс добавила адвокат Дарья Липкина. Своими вопросами она довела одного из лжесвидетелей-омоновцев до нервного срыва. После допроса он выбежал из кабинета, где рассматривали дело, вытирая пот с лица и отмахиваясь от предложения судьи остаться до конца, сообщает «Баста».

Адвокат пыталась добиться внятного ответа на вопрос о причине задержания Елены Толстой. Причем, не формальной, которая заключалась в нарушении статьи 23.34 КоАП, а настоящей, которой руководствовались проводившие арест сотрудники. Милиционер сначала ссылался на приказ начальства, неуклюже пытался доказать, что человек на цепи «нарушает нравственность общества», но после 10 минут допроса сдался.

- Елену Толстую задержали потому что ее видели другие граждане, которые могли последовать ее примеру. Это привело бы к массовым волнениям и беспорядкам, - выпалил несчастный свидетель.

И сам того не ведая, выдал «секрет полишинеля» властей. Пример личного мужества вдохновляет миллионы. Человек с плакатом легко может дать старт «массовым волнениям и беспорядкам». Котел хваленой белорусской «стабильности» рванет от любой, даже самой незначительной мелочи.

Теперь понимаете, почему на разгон мелкого пикета бросают десятки омоновцев, а музыкантам запрещают играть на улицах?