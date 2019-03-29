Участники Варшавского восстания получат почти €1200 денежного пособия 3 29.03.2019, 9:59

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Фото: wikipedia.org/Filip Bramorski

Совет Варшавы принял решение.

Городской Совет Варшавы единогласно принял постановление, согласно которому все участники Варшавского восстания 1944 года, чьими данными располагает Музей Варшавского восстания, получат по 5000 злотых (1162 евро) брутто. Также будет выплачена помощь тем ветеранам, которые не получили ее в прошлом году по тем или иным причинам, сообщает «Радио Польша».

Прошлогодняя денежная помощь составляла 4587,84 злотого (1067 евро).

Как и в прошлом году, в этом повстанцы должны получить деньги до 1 августа — к годовщине начала восстания. Для этого в бюджете предусмотрено 9 миллионов злотых (2 млн 093 тыс. евро).

В постановлении Совета Варшавы подчеркивается, что цель этого решения заключается в том, чтобы отдань дань повстанцам, «рисковавшим своими жизнями, борясь за свободную Варшаву».

В мире живут около 1800 участников Варшавского восстания.

1 августа 1944 года от 40 000 до 50 000 человек начали боевые действия в столице против немцев. Бои длились более двух месяцев. Во время сражений погибло около 18 тысяч повстанцев, 180 000 мирных жителей. Около 500 000 варшавян были изгнаны из города, который после восстания нацисты целенапраленно разрушали.