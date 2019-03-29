В Беларуси будет еще одна «особая экономическая зона» 6 29.03.2019, 10:10

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Фото: bremino.by

Кто будет ей управлять?

Лукашенко 21 марта подписал указ № 106 «О создании особой экономической зоны «Бремино-Орша». Документ направлен на развитие мультимодального промышленно-логистического комплекса в Оршанском районе. Указ размещен на Национальном правовом портале, но целиком не обнародован, сообщает tut.by.

Руководитель «Бремино-Орша» Василий Дементей анонсировал появление данного документа еще в октябре 2018 года и перечислял различные льготы и преференции. «В Беларуси будут две особые экономические зоны. [Китайско-белорусский индустриальный парк] «Великий камень» и «Бремино-Орша». В России таких зон три. В Армении и Кыргызстане по одной. Особая экономическая зона дает хорошие преимущества для работы», — сказал Дементей.

31 декабря 2018 года увидел свет указ № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области», предоставивший ряд стимулов для бизнеса. Спустя несколько месяцев проект «Бремино-Орша» обрел статус особой экономической зоны.

Общая площадь застройки мультимодального комплекса «Бремино-Орша» — 230 га. Он находится в городском поселке Болбасово в Оршанском районе. Проект реализует частная компания «Бремино Групп».

Недавно в Болбасово завершилось строительство первой очереди комплекса. Автомобильный логистический терминал включает складские помещения, административно-бытовой корпус и парковка. Следующим в очереди значится железнодорожный терминал.

В перспективе «Бремино-Орша» будет включать еще авиасектор, промышленную зону, офисы, шоу-румы и гостиницу. Срок окончания всего проекта намечен на конец декабря 2023 года.

Общие затраты на создание комплекса оцениваются примерно в 350 млн рублей, следует из программы развития Оршанского района.

Однако речь не идет о единовременном вложении этих средств. По мере введения в строй элементов комплекса часть полученной прибыли будет инвестироваться в дальнейшее развитие. Участники «Бремино Групп» Александр Зайцев, Николай Воробей и Алексей Олексин хотят привлечь новых резидентов и инвесторов. Могут быть предложены различные формы сотрудничества: от совместного предприятия до инвестиционного товарищества.

В июле 2018 года совладельцы «Бремино Групп» презентовали Лукашенко проект «Бремино-Орша». Бизнесмены озвучили сроки реализации проекта и ожидаемые объемы обработки грузов. Кроме того, были представлены намерения по созданию цветочной биржи и обработке заказов с электронных площадок. Лукашенко заявил, что «готов помогать», «только надо это быстрее делать, чтобы людям дать работу». «Если видишь, что есть бизнес, надо ускориться. Я готов в этом участвовать, чтобы вы ускорились», — заявил белорусский диктатор, комментируя презентацию председателя совета участников «Бремино групп» Александра Зайцева.

Напомним, в декабре 2016 года «Бремино Групп» открыла первый в стране приграничный логистический центр около пункта пропуска «Брузги». В планах компании значится создание сети таких комплексов. В 2019 году планируется запустить терминал в Берестовице.