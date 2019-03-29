Ингушская весна Ольга Боброва, «Новая газета»

29.03.2019, 10:15

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ФОТО: ТАСС

Правителя республики, очевидно, ждут очень увлекательные события.

Ингушетия вновь врывается в новостные топы с сообщениями о массовых народных волнениях. Утром во вторник в Магасе состоялся крупный митинг с требованием отставки главы республики. Высказав все негодование в адрес Евкурова, митинг, как это бывает в Ингушетии, решил никуда не уходить с площади, объявив себя бессрочным.

На площади перед телецентром остались ночевать несколько сотен человек, утром к ним подтянулись единомышленники. Перед людьми выступил Сергей Бачурин, начальник ГУ МВД по СКФО, попросивший их разойтись с миром и собраться уже на новый митинг, который будет согласован в течение десяти дней. Стянутые силы Росгвардии робко попытались вытеснить собравшихся с площади, однако эта попытка не увенчалась успехом: в шеренгу силовиков полетели бутылки, палки, офисные стулья.

К этому моменту уже и хедлайнеры митинга, прежде предлагавшие оставаться на площади до последнего, начали призывать собравшихся к тому, чтобы мирно разойтись. Позже с аналогичным призывом выступил уже и Евкуров. Но стихия вышла из-под контроля: люди перекрыли федеральную бакинскую трассу. Ситуация кое-как устаканилась только к вечеру.

А российские социальные сети между тем заполонили кадры видео из ингушской столицы, на которых протестующая общественность гоняет по площади разбегающуюся Росгвардию.

Последовали и комментарии — в том духе, что вот может же в отдельных регионах оппозиция так эффективно противостоять власти. Большинство комментаторов при этом писали про происходящее в Магасе так, как если бы речь шла про уездный городок в средней полосе России. А Ингушетия — это важно понимать — очень специфическая проба.

Из-за чего ингуши вышли на площадь в этот раз? Повод косвенно связан все с той же чечено-ингушской границей, из-за которой осенью прошлого года в Магасе простоял двухнедельный митинг и которая с грехом пополам все же была окончательно утверждена после того, как ее законность подтвердил Конституционный суд РФ.

Теперь же парламент Ингушетии готовился рассмотреть новый республиканский закон о референдуме, из которого «случайно» — как позже заявили в парламенте — выпал абзац о том, что к компетенции республиканского референдума относится в том числе и вопрос о границах. А Ингушетия еще не простила своему руководству осеннее подковерное утверждение границы с Чечней.

Впрочем, нынешнюю ошибку власти признали, Евкуров проект закона отозвал, но волну народного гнева было уже не остановить, и оппозиционные лидеры стали созывать новый митинг, который пусть и не без трений — но все же был властями согласован. Однако те несколько часов, в которые должен был уложиться оппозиционный митинг, не устроили ингушский народ. Люди остались на площади на ночь, а утром гоняли Росгвардию.

Чтобы понять, насколько наивны все рассуждения о возможности распространения ингушского протестного опыта на другие регионы, предлагаю задаться всего одним вопросом: а мы можем представить, что где-нибудь в Рязани или Кургане люди неделями остаются на площади на несанкционированном митинге? Или как крупный полицейский начальник выходит к протестующим и уговаривает их разойтись? Можем мы вообразить, как, например, туляки или челябинцы, не поддавшиеся на уговоры полицейского начальства, бьют офисными стульями Росгвардию? Правильно, такого мы представить себе не можем.

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Так почему ингушам позволено то, что не позволено другим? Ответ лежит на поверхности: ингушское руководство не дает отмашки на то, чтобы мочить собственное население.

Генерал Юнус-Бек Евкуров руководит республикой с 2008 года; в Ингушетии на момент его назначения шла настоящая гражданская война. Ежедневно случались перестрелки, никого не удивляли трупы на улице. Евкурова, собственно, за тем и прислали: прекратить в республике кровопролитие, и с этой задачей он блестяще справился.

В октябре 2018 года ингушский парламент в очередной раз продлил срок его полномочий, и нынешний срок — последний. Осенний скандал вокруг границы с Чечней — с двухнедельным митингом протеста — разразился аккурат накануне его переназначения и не мог не повлиять на предвыборные шансы Евкурова в глазах федерального центра (а важно не забывать, кто на самом деле решает вопросы назначения глав регионов).

Всю осень Ингушетия была накалена до предела. До того самого предела, когда один шаг — и прольется кровь. По счастью, ни протестующие, ни республиканские власти этого шага не сделали.

Евкуров был переназначен, крайне болезненный вопрос с границей был кое-как закрыт.

Что, впрочем, совсем не означает, что обидевшийся народ смирился с границей, а политические конкуренты Евкурова — с его назначением. Будет неправильно обвинять ингушский протест в том, что он — следствие и инструмент войны за кресло главы республики. Но так же глупо не замечать сам факт борьбы за это кресло.

Осенью, на фоне массового протеста, по республике прокатилась череда клановых мероприятий с отречением стариков от своих сыновей — депутатов и чиновников, не пожелавших идти против руководства и соблюдать в своей работе на должности указания тейпа: привет всем аналитикам, отказывающимся принимать во внимание глубокую связь между протестом и клановой структурой ингушского общества.

Тогда же, во время протестов, открыто уже обозначились давнишние и весьма острые противоречия между Евкуровым и мощнейшим тейпом Белхароевых, который никогда не скрывал своего желания участвовать в ингушской политике.

Теперь вот по оплошности какого-то клерка из республиканского закона «случайно» выпал принципиальный абзац, что закономерно подняло еще не остывшую республику на дыбы.

Ингушского главу, очевидно, ждет очень увлекательная пятилетка.

Ольга Боброва, «Новая газета»