Бунт в Минском районе: Мы что – такие же, как могилевские коровы? 10 29.03.2019, 10:25

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Жители трех деревень протестуют против чиновников.

Гектары прудов в действительности – место сбора канализационных стоков всего Минска. Сегодня это причина конфликта между властями и местными жителями, сообщает «Белсат».

Поселковый клуб в Привольное едва вместил всех желающих встретиться с представителями «Минскводоканала», санитарных, природоохранных служб, местного сельского совета. Жители Минского района рассказывают:

«Мы - жители деревни Лысовщина, которая ближе всего к этой помойке. Нас всю жизнь травят. В начале там был асфальтовый завод. Когда мы осенью снимали яблоки, то у нас руки были черными от смолы. Сейчас нас травят этой помойкой из Гатово».

«Восемнадцатый пруд строят с большими нарушениями - так строить нельзя, никак. Правильно говорили во время последнего собрания - мы все просто умрем».

Канализационные выбросы столицы занимают семнадцать котлованов на нескольких гектарах, и готовятся новые территории.

«Это экологическая катастрофа и очень серьезная - вонь просто невозможная. Вот представьте, что тридцать градусов жара и нельзя открыть окно, так как вонь стоит в воздухе. Белье воняет, которое высыхает, и его нужно перемывать. Ужасно. Детей во двор не пустить, ведь жалуются: на рвоту тянет», - говорит местная жительница.

«Никто у нас ничего не спрашивает, какая у нас вода, никто не проверяет. А воздух приезжают проверять тогда, когда ветер дует в обратную сторону», - заявляет Леонид Гучек, житель деревни Синяло.

Жители - деревень Синяло, Лысовщина, Серафимово и других проводят не первый встречу с представителями государственных структур, но проблема остается без решения.

«Проводили собрание на отстойниках, приезжали начальники, один приехал и говорит: мне в кабинете не пахнет», - вспоминает староста деревни Синяло Анатолий Лепетило.

«Мы оказались в том же положении, что и наши могилевские коровы. Видели их в телевизоре? Вот мы такие же», - возмущается местный житель.

Представители санитарных служб, однако, утверждают, что санитарные нормы по чистоте воздуха в регионе не нарушены.

В апреле инициативная группа жителей должна быть на приеме у председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, чтобы пригласить его на общее собрание заинтересованных жителей Минского района.