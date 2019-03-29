Цены на нефть демонстрируют рекордный рост за 10 лет 1 29.03.2019, 10:50

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Темпы роста цены на нефть за квартал стали рекордными с 2009 года.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе азиатских торгов 29 марта и готовятся завершить квартал рекордным подъемом почти за 10 лет благодаря сокращению добычи ОПЕК+, а также падению поставок нефти из Венесуэлы и Ирана из-за американских санкций. Об этом сообщает Интерфакс.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,27 (0,4%) - до $68,09 за баррель. На торгах 28 марта их цена понизилась на $0,01 (0,01%) и составляла на закрытие $67,82 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились на $0,31 (0,52%) - до $59,61 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,11 (0,19%), до $59,30 за баррель.

В первом квартале цена Brent выросла на 27%, стоимость WTI подскочила на 31%. Это рекордный рост со второго квартала 2009 года, благодаря чему нефтяной рынок по сути отыграл падение, которое наблюдалось в конце прошлого года.

По мнению аналитика ANZ Banking Group Дэниэла Хайнса, ралли на нефтяном рынке, скорее всего, продолжится и во втором квартале, поскольку "риски сокращения поставок довольно велики".

Кроме того, США едва ли продлят разрешения другим странам импортировать нефть из Ирана в обход санкций, полагает эксперт.

Также рынок следит за ходом переговоров между США и Китаем в торговой сфере.