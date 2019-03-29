Карбалевич: Личность Лукашенко вызывает у многих белорусов все большее раздражение 19 29.03.2019, 11:05

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Валерий Карбалевич

В условиях кризиса доверия любые эксперименты с управлением очень рискованны.

Отставка Нурсултана Назарбаева с поста президента стала сенсацией. Ибо в дикторских режимах, сформированных на постсоветском пространстве, редко кто сам уходил. Если все же внимательно присмотреться к ситуации в Казахстане, то выясняется, что Назарбаев не совсем отдает власть преемнику.

Он возглавил Совет безопасности, предварительно поменял Конституцию, согласно которой председатель этого Совета имеет даже больше полномочий, чем действующий президент. Иначе говоря, Назарбаев теперь будет делить власть с другими людьми. Происходит медленный, постепенный, контролируемый транзит власти к новым руководителям государства, пишет Валерий Карбалевич для «Свободных новостей».

Почему Назарбаев пошел на такой шаг? Прежде всего, очевидно у 78-летнего казахстанского лидера есть определенные проблемы со здоровьем. И он хотел бы, чтобы страна избежала потрясений, очень вероятных в ходе транзита власти при персоналистском режиме.

Кроме того, думаю, у него перед глазами драматический урок Туркменистана и Узбекистана. Тамошние диктаторы Туркменбаши и Ислам Каримов умерли на своих постах, после чего их кланы потеряли все, например, одна дочь Каримова оказалась в тюрьме, а у второй дочери отняли бизнес. И по логике Назарбаева, постепенный уход от власти гарантирует неприкосновенность положения семьи, не говоря уже о политическом наследии.

Возможен ли в Беларуси подобный вариант транзита власти? Опыт Казахстана особенно актуален и потому, что Лукашенко в ходе «Большого разговора» 1 марта заявил: «Обещаю, на тот свет меня из кресла не понесут». Кроме того, он сказал: «Сегодня я склонен к тому, что новую Конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти, исполнительную, законодательную».

Лукашенко объяснил, что эти изменения должны произойти лет через пять, уже после предстоящих президентских выборов. С учетом того, что изменения касаются системы государственного управления, то согласно действующей Конституции, такие правки можно вносить только через референдум.

Большинство экспертов приходит к выводу, что новую Конституцию Лукашенко готовит для своего преемника, полномочия которого будут ограничены. И это значит, что в 2025 году он собрался уходить? Или, по примеру Назарбаева, придумать себе другую должность, сохраняя у себя реальную власть?

Однако есть ряд проблем и сомнений на пути реализации подобного сценария. Вынесем пока за скобки вопрос, что трудно представить Лукашенко в качестве почетного пенсионера. Для него власть, как для любого авторитарного правителя — это наркотик, демон его жизни. Поэтому, возможно, у него сейчас и есть такие планы. Но когда придет время уходить, он может передумать.

Обратите внимание, как Лукашенко всячески оттягивает, никак не может приступить к планируемым переменам. Впервые Лукашенко заявил о необходимости реформы политической системы в 2012 году. Только через четыре года, 7 октября 2016 года, выступая перед депутатами «палаты представителей», он намекнул о планах корректировки Конституции. Наконец в 2018 году Лукашенко вроде бы поручил Конституционному суду готовить изменения Основного закона, отдельные чиновники намекали на возможность референдума. Но все остановилось, и если судить по комментариям судей Конституционного суда, никаких конкретных указаний относительно конституционных изменений они не получили.

Следующее препятствие состоит в том, что нет решения проблемы собственной безопасности. Четверть столетия Лукашенко правил, фактически отрезая себе возможность спокойной жизни без власти. Нет гарантии, что после ухода с ним не попытаются свести счеты граждане, которых он обидел. А за 30 лет правления таких людей наберется целый полк, если не дивизия. Любые законодательные, даже конституционные гарантии неприкосновенности ненадежны, их как приняли, так и в любой момент можно отменить. Например, бывший диктатор Чили Аугусто Пиночет построил многоэтажную систему защиты своей персоны после отставки, однако от тюрьмы его спасла только смерть.

Чисто психологически трудно представить себе Лукашенко в роли не формального обладателя власти, а «серого кардинала», правящего из-за кулис, как это будет происходить с Назарбаевым. Слишком важны для него внешние атрибуты власти. Он критиковал Путина, когда тот передал пост президента Медведеву, сохраняя за собой реальные властные рычаги. Дескать, не надо хитрить с народом.

Кроме того, Лукашенко никому не доверяет, всех подозревает в нелояльности. К тому же в результате отрицательной кадровой селекции его окружение все больше мельчает. На недавнем заседании Совета безопасности Лукашенко сказал: «Все, кто сидит за этим столом и напротив меня: вы — не политики, вы — люди, четко работающие по своему направлению». Говоря по-другому, остались одни только исполнители, лихорадочно записывающие в тетрадь слова президента про «бабло», «мерседесы» и «телок»? Трагедия одиночества, для описания которой нужно перо Шекспира.

Есть и системные факторы. Диктатор Назарбаев сильно отличается от диктатора (пресс-секретарь Н. Эйсмонт легализовала этот термин) Лукашенко. Казахстанский лидер оставляет преемникам вполне благополучное, модернизированное государство. Он провел в Казахстане рыночные реформы, привлек иностранный капитал, и теперь страна может успешно развиваться, никак не завися от внешних субсидий. Лукашенко практически во многом сохранил в Беларуси советскую структуру экономики с большим и неэффективным госсектором, страна критически зависима от российских дотаций. Уже 10 лет мы не можем выйти на среднюю зарплату в 500 долларов.

У Казахстана взаимовыгодные отношения со всеми центрами силы. В. Путину и в голову не придет требовать от Назарбаева «углубления интеграции». У казахстанского лидера хватило ума не поссориться с Западом, недавно он совершил успешный визит в Вашингтон. Лукашенко сложил все яйца в одно российское лукошко, в результате чего Москва сейчас, шантажируя, ставит вопрос фактически о ликвидации белорусской государственности. Президент Беларуси для США персона нон грата, уже полтора года он не решается выехать в Европу.

Назарбаев сформировал национальную идентичность, укрепляя казахские этнокультурные ценности, запланирован перевод казахского языка на латиницу. Лукашенко ведет непримиримую борьбу с националистами, он загнал белорусский язык в гетто, игнорирует БНР.

Наконец, Назарбаев пользуется реальным авторитетом в обществе, что дает ему возможность править в любом статусе. В то же время, осмелюсь предположить, что личность Лукашенко вызывает у многих белорусов все большее раздражение. В условиях кризиса доверия любые эксперименты с управлением очень рискованны.