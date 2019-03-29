Расследование: Cоратник Порошенко причастен к одной из крупнейших афер в энергетике 2 29.03.2019, 11:15

1,406

Журналисты из проекта «Схемы» нашли коррупцию в украинских облэнерго.

Первый заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко вместе с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами, а также другими высокопоставленными лицами вероятно причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких облэнерго, контрольный пакет акций в которых принадлежит государству.

Об этом говорится в журналистском расследовании программы Схемы, совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый, сообщает "Новое время".

Журналисты обнародовали аудиозаписи телефонных разговоров, в которых экс-председатель правления ЧАО ХК Энергосети Дмитрий Крючков (который подозревается в хищении миллирдов гривен Запорожьеоблэнерго, более 60% акций которого принадлежат государству) общается с другом и бизнес-партнером Петра Порошенко Игорем Кононенко, бизнесменами братьями Григорием и Игорь Суркисами, а также народным депутатом от Народного фронта Игорем Котвицким и другими должностными лицами.

Эти записи были верифицированы с помощью западной экспертизы, проведенной по просьбе журналистов Схем специалистами Национального центра медиа-экспертиз Университета Колорадо в Денвере, который сотрудничает с правительством США.

Как отмечается, эксперт исследовал голоса пяти человек, не зная, кто они. Это - Дмитрий Крючков, Игорь Кононенко, Игорь Котвицкий, Игорь и Григорий Суркисы.

В результате высокую степень достоверности имеет голос Кононенко, остальные - наивысшую.

Журналисты проанализировали телефонные разговоры, сопоставив с открытыми данными, документами и реальными событиями, которые касаются периода весны-лета 2015 года. Во время общения фигуранты обсуждают в том числе незаконные способы получения и сохранения контроля над областными энергоснабжающими компаниями Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго, контрольные пакеты акций в которых принадлежат государству в лице Фонда государственного имущества Украины. Также много разговоров касаются распределения между участниками схемы значительных сумм наличными.

В частности, разговор Дмитрия Крючкова с народным депутатом Игорем Котвицким, приведенный в расследовании, свидетельствует, что президент Петр Порошенко был знаком с ситуацией с хищением средств и "дал добро".

"В пятницу вечером были у П. Дал добро. Лично ... И контактное лицо будет Игорь Кононенко", - сообщает Крючков Котвицкому.

В другом разговоре Дмитрий Крючков сообщает Григорию Суркису, что поедет к "Игорю Витальевичу" с отчетом "за прошлый месяц", и отвезет "то, что ему надлежащее".

"Ему 430. 430 там с хвостиком", - отчитывается он.

Журналисты также обнародовали аудиозаписи разговоров Дмитрия Крючкова с самим Игорем Кононенко. Соратник президента Игорь Кононенко просит у Дмитрия отчеты о его деятельности, дает указания и наставления и просит отчитаться перед Дмитрием Волком - в то время председателем Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ), бывшим менеджером корпорации Рошен Петра Порошенко.

"Заедь в НКРЭ к Волку, покажи все эти документы", - говорит Кононенко Крючкову.

Схема работала благодаря слаженной работе или молчаливом согласии бизнесменов, депутатов, глав областных администраций, Фонда госимущества Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Основная схема заработка заключалась в том, что несколько полугосударственных облэнерго (в частности Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго) согласились, чтобы крупные местные промышленные предприятия платили за уже поставленную электроэнергию не им напрямую, а частной компании ХК Энергосеть, председателем правления которой был бизнесмен Крючков. Эта фирма, в свою очередь, потом обещала отдать деньги поставщику - облэнерго. Однако облэнерго деньги от фирмы Крючкова потом так и не получали.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит досудебное расследование уголовных правонарушений, из которых видно, что Крючков и другие лица причинили ущерб государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.

Сам Крючков сейчас находится в тюрьме в Германии, ожидая экстрадиции в Украину по запросу НАБУ.

На запрос редакции он передал свои письменные ответы, в которых вспомнил всех фигурантов телефонных разговоров, подтверждая коррупционную заинтересованность ближайшего окружения Порошенко. В то же время он воздержался от резких комментариев относительно братьев Суркисов от которых, по его словам, получал помощь со связями, советами и кадрами.

Крючков также рассказал, что Кононенко выполнял ту часть договоренностей, которая была зоной ответственности стороны Порошенко - Кононенко.

"Договоренности были с ними как по энергосети, так и Харьков-, Николаев-, Запорожье-, Черкассы-, Хмельницкоблэнерго, Центрэнерго, ОПЗ, Одесской, Николаевской и других ТЭЦ и компаний... Финансовые отношения, конечно, были . Они, согласно договоренностям, получили от 50% до 75% доходов от бизнеса, который был предметом договоренностей ", - сообщил Крючков в письме.

Суркисы опровергали свою причастность к деятельности Крючкова - хотя как свидетельствуют телефонные разговоры, он вел свою деятельность именно под их руководством.

Роль братьев Суркисов в схеме официально изучают и в НАБУ - их несколько раз вызывали на допрос, но пока в статусе свидетелей.

"О теневом влиянии Кононенко решения в этой области в течение последних лет говорили много - но доказательства были лишь косвенные, ведь не хватало прямых подтверждений его собственной коррупционной выгоды из афер и схем в энергетике. Благодаря полученным телефонным разговорам удалось раскрыть одну из крупнейших афер в энергетике времен президентства Порошенко, а также установить ту роль, которую сыграл в ней Кононенко", - говорится в материале.

Схемы обратились ко всем фигурантам телефонных разговоров, часть из них решила отмолчаться, часть опровергла свои связи с Крючковым. В частности, президент Порошенко и братья Суркисы не ответили на запрос Схем.

Журналисты также несколько раз приезжали в офис народного депутата Кононенко, поскольку он не отвечал на звонки с просьбой о комментарии и сообщения с исчерпывающим списком вопросов. Перед эфиром он прислал в редакцию письмо, пообещав интервью только после выхода расследования.