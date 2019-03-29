«Печально известный декрет о «тунеядцах» должен быть отменен» 4 29.03.2019, 11:18

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Мария Тарасенко

Фото: facebook

В Гомеле назначено еще одно заседание по «тунеядскому» делу Марии Тарасенко.

28 марта судья апелляционной инстанции Гомельского областного суда Жанна Андрейчик приступила к рассмотрению частной жалобы домохозяйки Марии Тарасенко. Ранее суд Железнодорожного района отказал ей в рассмотрении «тунеядской» жалобы ввиду неподведомственности, пишет гомельская «Весна».

После опроса самой заявительницы и ее представителя в суде второй инстанции – правового инспектора труда профсоюза РЭП Леонида Судаленко судья взяла тайм-аут. Следующее заседание по жалобе не занятой в экономике домохозяйки состоится 11 апреля.

В частной жалобе областному суду Мария Тарасенко апеллирует к статье 60 Конституции, гарантирующей каждому защиту прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом. Эта конституционная норма является нормой прямого действия, следовательно, и Мария и ее представитель считают, что суд обязан был возбудить дело, даже если такое право для «не занятых в экономике» не прописано в печально известном, так называемом «тунеядском» декрете.

Напомним, суд Железнодорожного района Гомеля отказал Марии Тарасенко и во взыскании морального вреда по ее иску к так называемым «тунеядским комиссиям». По данному делу также в настоящее время готовится апелляционная жалоба в областной суд.

Юридическая служба профсоюза РЭП ранее отмечала, что вместе с Марией Тарасенко начали стратегическую тяжбу, куда входят информационные, правовые и иные действия, направленные на отмену печально известного декрета.

«Для достижения поставленной цели мы будем задействовать любые доступные механизмы. Например, после отказа Марии в иске о моральном вреде мы обратились в комиссию для признания занятой в экономике по причине состояния ее здоровья. Сейчас мяч на стороне комиссии. Планируем обратиться, в том числе и к так называемым «уполномоченным субъектам», имеющим право на постановку перед Конституционным Судом вопроса о конституционности декрета», - поделился планами профсоюзный юрист.