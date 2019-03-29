День Brexit наступил, но Британия пока не покидает ЕС 29.03.2019, 11:19

29 марта должно было стать знаковым моментом в истории Великобритании.

Пятница, 29 марта, - это тот день, когда, согласно графику, установленному еще два года назад, Британия должна была выйти из ЕС, однако из-за неспособности премьера Терезы Мэй заставить парламент поддержать ее соглашение о Brexit, в пятницу выход не состоится.

Об этом сообщает "Европейская правда".

29 марта 2019 года должно было стать знаковым моментом в истории страны, некоторые партии готовились праздновать то, что они называли "днем независимости" Великобритании.

В пятницу сторонники Brexit планируют отметить этот знаковый день демонстрациями у парламента в знак протеста, что Brexit не состоялся вовремя, пишет CNN.

Как подтвердили в правительстве, в пятницу депутаты будут голосовать только за договор с ЕС о выходе, который, в частности, касается прав граждан и противоречивого ирландского "бэкстопа". Одобрения договора на этой неделе требуют в ЕС.