Германия продлила эмбарго на поставку оружия Саудовской Аравии 29.03.2019, 11:43

Эмбарго продлено до 30 сентября.

Несмотря на критику со стороны Франции и Великобритания, Германия еще на шесть месяцев продлевает эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии. Об этом в ночь на пятницу, 29 марта, заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

До 30 сентября Германия не будет поставлять оружие Саудовской Аравии, в том числе и по ранее одобренным контрактам, и не будет выдавать разрешение на поставки оружия в будущем, уточнил Зайберт, сообщает "Немецкая волна".

Решение о продлении эмбарго было принято на заседании Федерального совета безопасности Германии, которое не обошлось без разногласий.

В частности, министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier), учитывая интересы немецких фирм, вынужденных платить неустойки за невыполнение подписанных ранее и уже санкционированных правительством контрактов, выступает за отмену эмбарго.

Так, военно-промышленный концерн Rheinmetall, участвующий в производстве танков Leopard, грозит немецкому правительству многомиллионным иском на возмещение ущерба, потому что не может отправить в Саудовскую Аравию 120 уже проданных королевству армейских грузовиков с прицепами.

Саудовская Аравия - второй по значимости импортер немецкого оружия

Кроме того, против эмбарго выступают Великобритания и Франция: мораторий Берлина распространяется не только на вооружения, произведенные в Германии, но и на любую боевую технику, в которой есть немецкие комплектующие детали. Это, например, истребители Eurofighter Typhoon совместного производства Великобритании, Франции и Германии. О приобретении 48 машин этого типа наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд еще год назад договорился с Лондоном, но из-за немецкого моратория до сих пор не получил и, соответственно, за них не расплатился.

Саудовская Аравия еще в 2018 году являлась вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил Эр-Рияду вооружений на сумму в 416,4 млн евро. В октябре канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сообщила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.