По среднему надою на корову Беларусь отстала от Украины и РФ на 1000 кг

По среднему надою на корову Беларусь отстала от Украины и РФ на 1000 кг9
- 29.03.2019, 12:05
Беларусь плетется в хвосте - как по надоям, так и по заработной плате в сельскохозяйственной сфере.
Разгон Лукашенко руководства аграрной сферы обратил внимание на животноводство. А его состояние действительно далеко от мирового передового, пишет nn.by.
Средняя украинская корова в 2018 дала 6054 кг молока. Средняя российская — 6094 кг. В то же время средняя белорусская корова в том же году дала только 5004 кг — и это рекордный для нашей страны год.
Надои у Украины и России отстают от показателей Латвии и еще более радикально отстают от Эстонии или Финляндии, где каждая корова дает более 9000 кг молока.
Что касается Беларуси, то наша страна плетется в хвосте — как по надоям, так и по заработной плате в сельскохозяйственной сфере.
В России и Украине аграрный сектор был приватизирован, в Беларуси он фактически остается под жестким централизованным контролем государства.