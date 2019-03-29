По среднему надою на корову Беларусь отстала от Украины и РФ на 1000 кг 9 29.03.2019, 12:05

Беларусь плетется в хвосте - как по надоям, так и по заработной плате в сельскохозяйственной сфере.

Разгон Лукашенко руководства аграрной сферы обратил внимание на животноводство. А его состояние действительно далеко от мирового передового, пишет nn.by.

Средняя украинская корова в 2018 дала 6054 кг молока. Средняя российская — 6094 кг. В то же время средняя белорусская корова в том же году дала только 5004 кг — и это рекордный для нашей страны год.

Надои у Украины и России отстают от показателей Латвии и еще более радикально отстают от Эстонии или Финляндии, где каждая корова дает более 9000 кг молока.

Что касается Беларуси, то наша страна плетется в хвосте — как по надоям, так и по заработной плате в сельскохозяйственной сфере.

В России и Украине аграрный сектор был приватизирован, в Беларуси он фактически остается под жестким централизованным контролем государства.