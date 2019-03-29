Катехизис от Мясниковича Константин Скуратович

29.03.2019, 11:52

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Константин Скуратович

Выходит, что у разных людей могут быть разные правды.

Среди необычных задач, поставленных Лукашенко в последнее время, встречаются не совсем для него типичные.

Например, проводя заседание Совета безопасности, он фактически приказал заинтересованным, мягко говоря, не затыкать людям рты, пусть, мол, они открыто высказывают свое мнение, поскольку такого рода запреты могут привести к массовым беспорядкам: «В противном случае, как это было у нас раньше в истории, все перенесут на кухню и там будут обсуждать… обсасывать… рано или поздно это выплеснется на улицу…»

Правда и истина

При этом он отметил, что развитие интернета привело к созданию новой реальности, запрещать ее бесполезно, следует работать в ней, изобилующей фейковыми новостями и мнениями, находить убедительные аргументы, высказывать свою позицию в отношениях к ним. Естественно, эта «своя позиция» у Александра Лукашенко ассоциируется с истиной, противостоящей иным заблуждениям или сознательному обману: «Поверьте, правда всегда победит».

И на первый взгляд, все верно, но от этого заявления остается какой-то осадок, какое-то послевкусие, когда вам вместо благородного напитка в бокал налили «плодово-ягодной» и вы выпили. И хочется сплюнуть, но неудобно, поскольку компания пьет и нахваливает. А если правду скажешь, то еще и побьют за оскорбление хозяина. Потому что у него тоже своя правда — он ценит в вине крепость и дешевизну, а вы — изысканный вкус и аромат, хотя и не готовы платить за них любую цену.

Вот и выходит, что у разных людей могут быть разные правды. Правда субъективна, она побеждает, если ее придерживается большинство. Но и не всегда правда большинства побеждает. Напротив, истина объективна, потому что она одна. Когда истина противоречит правде, правда проигрывает. По этой причине неспособный логически опровергнуть истину правдолюбец часто прибегает к иным аргументам. К силе, к авторитету, к власти, а власть чаще всего представляет силу и таким образом утверждает свой авторитет.

Впрочем, существует такая правда, которая никогда не побеждает, есть такая правда, в которой стыдно признаваться посторонним людям. Например, пишут, что Лукашенко во время своей рабочей поездки возмутился содержанием животных на одной из ферм: «Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас не понимаю… Здесь никто никогда не убирает по-человечески». То есть никто ничего не понимает, никто по-человечески не работает. Впервые эту правду я услышал более полувека назад. Я был школьником, в школе имелся очень большой огород, картофельный участок, мы его обрабатывали, а еще и помогали колхозу. А он позволял вывозить навоз со своей фермы, на которой тоже никто по-человечески не работал. При виде надоевшего колхозного беспредела фронтовик, директор школы возмутился: «Немцы делали концлагеря для людей, а эти сделали для животных».

Чистая правда, которая до сих пор стоит у меня перед глазами. И что толку, если ситуация давно переросла стадию «временных трудностей» и стала атрибутивной, отвечающей на вопрос, как жить? Только так и можно, нельзя жить по-иному, нельзя жить по-человечески, нельзя работать по-человечески, нельзя зарабатывать по-человечески. Правда, неоднократно подтвержденная практикой, стала истиной для всех бывших, существующих и обреченных на существование колхозов, какую бы вывеску они ни имели на здании конторы.

Концлагерь? Но большим злом для лагерников является образцовый концлагерь.

А тем временем Лукашенко не устает утверждать, что при нем сельскохозяйственная отрасль побеждала. По его словам, сегодня вполне можно обойтись и без убыточных хозяйств, поскольку модернизированные предприятия производят нужное количества молока для внутреннего потребления и экспортных поставок. Без 20-25% отстающих, которые еще имеются, «вообще можем обойтись в плане производства продукции». Их не бросают, а даже поднимают, поскольку там живут «наши люди» на земле, которую надо обрабатывать. Иными словами, производственные организации превратились в собесы, в которых люди минимальным образом «землю обрабатывают» и что-то от этого себе получают. Можно сказать точно, не тунеядствуют.

Остап Бендер Мария-бей?!

Услышав такое, Киса сказал бы: «Остап Бендер Мария-бей? Чушь какая-то!» И вот этой «чепухи» до четверти всех колхозов, около 300 хозяйств, которые производят убытки на казенные деньги. И оказывается, даже не для прокорма и экспорта (мировой рынок белорусскими сырками объелся?!), в целях трудовой психотерапии. Как это делается в специальных больницах в отношении спецконтингента. Которые там коробочки клеят и жизни радуются.

Во что встанет лечение колхозников? На «Большом разговоре» Александр Мошенский рассказывал: «Первый колхоз, в который мы вошли с инвестициями — это порядка 40 млн. долларов. И только сейчас, по истечении 10 лет, мы видим, что это начало приносить свои результаты». Выходит, что для превращения около трехсот убыточных хозяйств в прибыльные, потребуется, боюсь ошибиться в арифметике, 12 млрд. долларов и 10 лет времени. При том, что экспорт продтоваров в 2018 году, по округленным показателям Белстата, составил 4,7 млрд. долларов, импорт — 2,5 млрд. долларов, сальдо — 2,2 млрд. долларов. И это преимущественно относится к потребительским продтоварам, которые производятся переработчиками (экспорт) и потребляются населением (импорт).

Что касается сельскохозяйственной отрасли, то экспортировано в прошлом году было, в основном сырья, на 520 млн. долларов, импортировано — на 1,96 млрд. долларов.

Если это правда, то суровая, про которую с тревогой рассказал Михаил Мясникович. Среди основных проблем, которые стоят перед обществом, он назвал низкие зарплаты, лишние кадры на предприятиях, рост числа бедных семей, уезжающих на заработки специалистов, задолженность по зарплате.

Ключевое слово их понимания — многолетнее. Как сообщила «Звязда», по мнению председателя Совета Республики: «Кредит доверие не может быть многолетним в условиях невысоких доходов физических лиц и при наличии трудностей с эффективным трудоустройством населения».

В общем, понятно, что колхозы не способны помочь обществу решить ни одной из проблем, которые пробивались на белый свет десятилетиями.

Константин Скуратович, «Белрынок»