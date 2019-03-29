В России разрабатывают спецпайки для пенсионеров 7 29.03.2019, 11:56

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Вместо увеличения пенсий деньги решили выделить Федеральному исследовательском центрy (ФИЦ) питания.

Роспотребнадзор и Федеральный исследовательский центр питания начали разработку специальной еды для пенсионеров, которая будет обладать высокой пищевой ценностью и проста в приготовлении, пишет finanz.ru.

Как сообщают «Известия», проект включен «дорожную карту» первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения.

«В ходе исследований фактического питания населения России установлено, что большинство пожилых испытывают недостаток различных микронутриентов. Такой дефицит можно компенсировать, включив недостающие вещества в пищевые продукты ежедневного потребления», - рассказала ученый секретарь ФИЦ питания Елена Смирнова.

Спецнаборы для пожилых могут включать, например, белковые смеси, сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян. Подобные продукты популярны у бодибилдеров и могут стать альтернативой потреблению дорогостоящих настоящих белков - мяса, рыбы.

ФИЦ питания разрабатывает рецептуру, а подряд на производство фастфуда для пенсионеров будет выделен частным компаниям.

«В условиях слабой покупательной способности (а пенсионеры - наиболее уязвимая в этом плане категория граждан) и тотальной акционной зависимости населения производить такой продукт может быть выгодно только при условии введения неких финансовых льгот для предприятия, - рассуждает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. - Это могут быть дотации со стороны государства, налоговые каникулы, сниженные ставки (по кредитам)».

Вряд ли основной аудиторией этих продуктов станут живущие в бедности пенсионеры из глубинки. Спецпитание скорее будут ориентировано на пожилых жителей мегаполисов, предполагает член гильдии маркетологов Николас Коро.

«Например, у московских пенсионеров есть деньги, интерес и желание попробовать что-то новое. Этим они отличаются от сверстников в малых населенных пунктах», - констатировал он.

Напомним, по данным Росстата, средняя пенсия в России в прошлом году составила 13,4 тысячи рублей. В реальном выражении - с поправок на инфляцию - пенсии снизились на 2,4%. Это произошло впервые с 2015 года.