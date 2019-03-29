Что поможет взбодриться в течение рабочего дня? 29.03.2019, 12:16

Медики дали полезные рекомендации.

Типичное средство, помогающее взбодриться миллионам работающим людей в течение дня, - одна, другая чашка кофе. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников высказался о том, что вместо кофе гораздо полезнее использовать другой способ – непродолжительный сон, пишет healthinfo.ua.

Тяжельников сослался на исследования, результаты которых свидетельствуют: 10–20 минут дневного сна могут заменить прием примерно 200 микрограмм кофеина, то есть, с тем же успехом помогут человеку взбодриться.

«Тем, у кого есть возможность, идеально спать днем в течение 90 минут – такой сон помогает организму полностью восстановиться и обновиться», - отметил врач.

По мнению другого эксперта, кандидата психологических наук Людмилы Сенкевич, сон как способ, помогающий взбодриться и восстановить свою работоспособность, может и действен, но заснуть днем на 20 минут способен далеко не каждый человек. Специалист советует использовать массаж – например, можно попросить кого-нибудь размять плечи.

В качестве альтернативы кофе полезно пить травяные чаи и тонизирующие чайные сборы, отметила Сенкевич. В свою очередь главный врач Московской областной психоневрологической больницы для детей Олег Лапочкин сообщил, что заменить кофе могут чай, медикаментозные стимуляторы, а также адаптогены - женьшень, элеутерококк, заманиха.

«Если есть свободные 20 минут, то выйдите на свежий воздух, желательно без сигареты. Просто постойте, подышите или пройдитесь. В офисе лучше открывать окна, это заметно снижают концентрацию углекислого газа в помещении, который негативно влияет на утомляемость. Также можно попробовать завести на подоконнике растения, которые начнут поглощать углекислый газ», - дала совет Людмила Сенкевич.

Кроме того, эксперт настоятельно советует следить за осанкой. Сутулость способствует более серьезному напряжению мышц, нежели прямая осанка, что провоцирует переутомление. Людям, которым приходится много говорить по телефону в течение рабочего дня, ученый рекомендует после каждого звонка выпивать несколько глотков воды. Во время разговоров влага на слизистой рта испаряется, что способствует сгущению крови и пониженному поступлению кислорода в мозг.

Чтобы не страдать от приступов усталости и сонливости в течение рабочего дня, медики рекомендуют контролировать количество поедаемых углеводов, воздерживаться от перекусов сладостями и белым хлебом.

«Еда, насыщенная простыми углеводами, значительно повышает расход энергии. Лучше использовать цельнозерновой хлеб или отруби, а также серьезно увеличить потребление овощей и фруктов. По статистике, употребляющие их люди в среднем в 10 раз более энергичны», - отметила эксперт.