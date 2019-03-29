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В Бресте будут судить журналиста-фрилансера

  • 29.03.2019, 12:38
Евгений Скребец
Фото: euroradio.fm

Евгения Скребца обвиняют в «работе на иностранное СМИ без аккредитации».

29 марта в cуде Ленинского района Бреста запланировано рассмотрение дела журналиста-фрилансера Евгения Скребца.

На него был составлен административный протокол по части второй статьи 22.9 aдминистративного кодекса «за работу на иностранное СМИ без аккредитации», передает «Радыё Рацыя». А именно за материалы подготовленные журналистом во время посещения областного краеведческого музея.

Евгений Скребец не исключает, что преследование связано с приближением в Беларуси «выборов»:

- Скорее всего, это связано, я склоняюсь к этому, с предстоящими «президентскими выборами.» Если бы это было связано с 25 марта, то может на 25 марта меня и вызвали, а тут на 29 марта в суд. Скорее всего здесь связь не с каким-то локальным событием, а таким уже более масштабным событием этого года. Щупают почву, который журналист может резко написать, как Лукашенко сказал: «Выборы должны пройти как праздник», который может это праздник испортить.

Материал, за который будут судить журналиста, появился на сайте «Радыё Рацыя» без указания автора и без интервью. Это уже пятая попытка за последние два года привлечь Евгения Скребца по этой статье. По трем из них был признан виновным, а еще по одной суда не состоялось из-за некомпетентно составленного протокола.


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