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Олег Кубарев представлен в качестве главного тренера «Риги»

  • 29.03.2019, 13:15
ФОТО: ZIMBRU.MD

Белорусский специалист будет тренировать чемпиона Латвии по футболу.

Белорусский специалист Олег Кубарев назначен главным тренером "Риги", которая является чемпионом Латвии. Контракт рассчитан до конца сезона, сообщает «Прессбол».

Ранее 53-летний наставник уже трудился в Латвии. В 2016 году он привел к титулу юрмальский "Спартак". Последним клубом Кубарева было жодинское "Торпедо"-БелАЗ.

Дебют Кубарева на посту рулевого "Риги" намечен на воскресенье, 31 марта, когда столичная команда сразится с "Валмиерой".


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